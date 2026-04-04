Nigdy nie byłam wielką fanką świąt, ale odkąd dzieci podrosły, a mama zaczęła przyjeżdżać do nas, Wielkanoc stała się dla mnie czymś w rodzaju dorocznego egzaminu z bycia kobietą wielozadaniową. Święta mają teraz smak kawy wypitej w pośpiechu między kolejnym myciem podłogi a dekorowaniem jajek, zapach sody oczyszczonej i ukrytej gdzieś w kuchennych szafkach frustracji.

Mama zajechała już w środę. Wcześnie rano, jakby się do czegoś spieszyła. Jej głos niósł się od progu, zanim zdążyła zdjąć płaszcz:

– Kochanie, czy zrobiłaś już zakwas na żurek? Bo przecież musi się przegryźć!

Nie zdążyłam odpowiedzieć. Już grzebała po szafkach, już wstawiała wodę, już miała plan. Zawsze ma plan.

Mąż jak zwykle „pomaga”, czyli nie przeszkadza. Przemieszcza się po domu z miną człowieka, który szuka pilota do telewizora i ucieka od życia rodzinnego. A dzieci... Córka ma wiecznie słuchawki w uszach, syn wpatrzony w ekran jak w jakieś alternatywne uniwersum, gdzie nikt nie pyta, czy umył okna.

W tym roku mam dziwne przeczucie. Coś wisi w powietrzu. Może to przez to, że mama coraz głośniej mówi o spisywaniu testamentu, a dzieci coraz ciszej odpowiadają „cześć”. Ja stoję między nimi, ze ściereczką w ręku i rozdartym sercem. I nie wiem, dla kogo jeszcze są te święta – dla nich, dla niej, czy może tylko po to, by cukrowy baranek miał gdzie stanąć.

Wszystko się posypało

W sobotę rano wszyscy byliśmy gotowi, jakby ktoś zarządził inspekcję. Mama włożyła żakiet, który nosi tylko na święcenie pokarmów i pogrzeby. Ja próbowałam się uśmiechać, mimo że dekorowanie koszczka zajęło mi pół nocy – bo mama stwierdziła, że „ta rzeżucha to za krótka, jakbyś o wszystko w tym domu dbała byle jak”.

Kościół był pełny jak zawsze, pachniało dymem z kadzidła i kiełbasą. Dzieci stały przy mnie, ale każde jakby nieobecne. Córka przewracała oczami, kiedy ksiądz mówił o tradycji, a syn grał w coś w myślach, sądząc po rytmicznym stukaniu palcem w rączkę koszyka. Po powrocie usiedliśmy przy stole. Koszyczki pachniały świeżym chlebem, a mama z dumą ułożyła cukrowego baranka pośrodku, jakby to on miał nam wszystkim przewodzić.

– A byłeś u spowiedzi? – zapytała nagle, patrząc na syna.

– Nie chodzę – odpowiedział spokojnie, bez cienia emocji.

Zamilkliśmy. Nawet córka przestała dłubać widelcem w serwetce. Mąż popatrzył na mnie, jakby chciał powiedzieć: „zrób coś”.

– Jak to nie chodzisz? – mama podniosła głos. – Przecież to grzech zaniechania, ty wiesz, co to znaczy?

Próbowałam zmienić temat. Zaczęłam mówić coś o chrzanie, że ostry w tym roku, że łzy wyciska. Ale było już za późno. Widziałam, jak twarz mamy się zmienia – nie malowała się na niej złość, nie gniew, tylko... niezrozumienie. Jakby patrzyła na kogoś, kogo znała całe życie, a nagle nie wiedziała, kim jest.

– Nie rozumiem, jak można się tak odciąć. I to w takim wieku! – dodała z goryczą.

Patrzyłam na nich i czułam, jak wszystko się rozłazi. Matka w jednym świecie, dzieci w drugim. A ja? Ja wiszę gdzieś pośrodku, jak ten cukrowy baranek – patrzę i nie mam głosu.

Czułam się rozdarta

– Bo to wszystko przez tę waszą wolność – zaczęła mama, wciąż patrząc na syna, ale mówiła już do wszystkich. – Kiedyś nie było takich fanaberii. Nie wierzyłeś? To się nie przyznawało, tylko szedłeś do kościoła, bo tak trzeba było. I jakoś się żyło!

– I kłamało się całe życie? – zapytała cicho córka, a ja poczułam, jak pod skórą zaczyna mnie palić ten wstyd, co nie wiadomo, czy własny, czy cudzy.

Syn siedział spokojnie, z tym swoim opanowaniem, które odziedziczył chyba po ojcu. Ale jego spojrzenie było ostre.

– Nie potrzebuję religii, żeby być dobrym człowiekiem – powiedział.

Mama aż się wzdrygnęła. Jakby ktoś rozlał jej gorącą kawę na ulubiony obrus.

– Wy nic nie wiecie o życiu. Wszystko wam się należy, wszystko wolno! – wybuchła. – A potem płacz, że pusto, że smutno. Bo jak nie ma kościoła, to i rodziny nie będzie!

– Zawsze tak mówisz – córka szepnęła, już przez łzy.

Mąż próbował zareagować, jak zawsze nieudolnie:

– Może wystarczy już tych rozmów?

Ale ja już wiedziałam, że nie wystarczy. Że tego się nie zatrzyma jednym westchnieniem.

– Teraz są inne czasy, mamo – powiedziałam łagodnie, niemal błagalnie. – Może warto to uszanować?

Mama odwróciła wzrok. Jakby właśnie zdała sobie sprawę, że nie zna świata, w którym żyją jej wnuki. Że wszystko, co znała, przestaje obowiązywać. Że nie ma już „jak było”, tylko „jak jest”. Zapanowała cisza. Nie taka zwykła, tylko ta nabrzmiała, ciężka, w której człowiek nie wie, czy lepiej uciekać, czy zostać i trwać.

Patrzyłam na moje dzieci. Córka miała oczy czerwone od płaczu, syn był jak z kamienia. Mama skrzyżowała ręce, jakby cały świat ją zawiódł. A ja... ja czułam się rozdarta. Jakby ktoś kazał mi stanąć na dwóch różnych kontynentach i udawać, że to wciąż ten sam dom.

Cisza zaczęła ciążyć

Mój mąż wyszedł na balkon. Patrzyłam za nim przez szybę i nawet nie miałam siły się złościć. On się w ten sposób zawsze ratuje – ucieka przed tym, czego nie potrafi powiedzieć. Córka wybiegła do swojego pokoju. Trzasnęły drzwi, a ja poczułam to znajome ukłucie – znowu za mocno, znowu za głośno, znowu nie umiałam ochronić. Tego dnia niczego nie byłam w stanie ochronić.

Zostałyśmy z mamą przy stole. Cukrowy baranek stał nieruchomo między nami, patrzył tymi swoimi martwymi oczkami. Wyglądał, jakby wszystko widział. I niczego nie rozumiał.

– Nie tego chciałam dla moich wnuków – powiedziała mama, już ciszej, bez gniewu. Z goryczą, której nie dało się rozpuścić w herbacie.

– A czego chciałaś? – zapytałam zmęczonym głosem. – By udawali, że wierzą, żeby cię nie rozczarować?

– Żeby wiedzieli, co to znaczy mieć korzenie. Że nie wszystko jest do odrzucenia. – Jej głos był łamiący się, jakby sama nie była już pewna, czy to jeszcze słuszne.

Patrzyłam na nią i nagle zrozumiałam, że ta kobieta – królowa drożdżówek, władczyni słowa „zawsze” i „powinno się” – wcale nie jest taka silna, jak myślałam. Ona się po prostu boi. Że nic po niej nie zostanie. Że przestaje być potrzebna. A ja? Sama nie wiem, czy kiedykolwiek do końca ją rozumiałam.

Czy nie powtarzam jej błędów, tylko w nowej wersji, mniej hałaśliwej. Czy ja też nie próbuję wszystkim narzucić swojego „tak trzeba”? Cisza ciążyła. Nie była ulgą. Była milczeniem, które zostaje, kiedy już nie ma się siły krzyczeć. Baranek nadal stał. Lekko przekrzywiony, jakby mu też było niewygodnie.

To był mój błąd

Nie powiedziałam nikomu, że wychodzę. Po prostu wzięłam kurtkę, klucze, i wyszłam w wieczorne powietrze, które pachniało mokrym chodnikiem i wczesną wiosną. Chodziłam bez celu, otulona własnymi myślami. Minęłam park, aptekę, ludzi wracających z rodzinnych obiadów. Niektórzy śmiali się głośno, nieśli blachy z makowcem, dzieci podskakiwały w nowych kurtkach.

Poczułam się jak widmo. Jakby moje życie nie miało już żadnych konturów. Zatrzymałam się przy przystanku, spojrzałam w rozkład jazdy, chociaż nie miałam zamiaru nigdzie jechać. W głowie tłukły się słowa mamy: „Żeby wiedzieli, co to znaczy mieć korzenie”. A jeśli te korzenie ich duszą? Jeśli ja je podlewam, a one wcale nie chcą już rosnąć?

Zrozumiałam, że próbowałam do tej pory trzymać w jednej misce trzy zupełnie różne światy. Mojej matki – z jej żelaznym kodeksem, gdzie wszystko było czarne albo białe. Dzieci – które wszystko kwestionują, bo mają do tego prawo. I siebie – wiecznie pośrodku. Mediatorka, tłumaczka, amortyzator.

Ale może właśnie na tym polegał mój błąd. Że próbuję wszystko scalać, zamiast pozwolić każdemu być sobą. Może czas przestać zbierać wszystkich przy jednym stole na siłę. Może każdy ma prawo do własnych świąt – takich, w jakich chce uczestniczyć, nie takich, które są zapisane w rodzinnym kalendarzu.

Odwróciłam się od przystanku i ruszyłam z powrotem do domu. Nie miałam rozwiązań, ale miałam świadomość. A to już coś.

Może nie wszystko stracone

Była już noc, kiedy wróciłam. W kuchni paliło się światło. Mąż spał na kanapie w salonie, przykryty niedbale kocem. Zawsze uciekał w sen, kiedy atmosfera robiła się zbyt ciężka. Córka leżała w łóżku, słuchawki w uszach, tylko ekran telefonu rzucał błękitną poświatę na jej twarz. Syn przy komputerze – na wpół wpatrzony w monitor, na wpół nieobecny.

Przeszłam przez mieszkanie bez słowa. Stopy bolały od chodzenia, serce od myślenia. W kuchni siedziała mama i głaskała obrus. Tylko tyle. Jakby go przepraszała, że dziś było inaczej. Cukrowy baranek nadal stał pośrodku stołu. Nadkruszony przy uszku, ale cały. Tak jak my – każdy ze swoimi wadami, ale wciąż razem.

– To były trudne święta – powiedziałam, nie patrząc na nią.

– Nie musiały takie być – odparła spokojnie.

– Może następnym razem po prostu pozwólmy sobie na różnice. – Usiadłam naprzeciwko niej, bez oczekiwań.

Mama skinęła głową. Nic nie dodała, ale nie o słowa tu chodziło. Czasem wystarczy, że ktoś nie wyjdzie, kiedy bywa trudno. Nie było przeprosin, uścisków ani wielkich deklaracji. Nie było też wojny. Tylko cisza. Ciężka, ale nie wroga. Jakbyśmy wszyscy czuli, że coś się kończy – pewna era, pewne wyobrażenie o rodzinie – i że to nie musi być katastrofa.

Cukrowy baranek patrzył. Cicho. Jakby wiedział więcej, niż wszyscy razem wzięci.

Anna, 47 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: