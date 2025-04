Liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce rośnie. W naszym kraju prawie 700 z nich co roku odbiera sobie życie. Powody bywają różne: problemy w domu, maltretowanie, molestowanie, wyśmiewanie w szkole, poczucie niezrozumienia i odrzucenia… To właśnie dla nich 9 lat temu powstał Telefon Zaufania. Niestety, brak wsparcia finansowego sprawił, że Telefon musiał niedawno ograniczyć swoją działalność. Na szczęście nie na długo.

Reklama

Pomoc dla Telefonu, pomoc dla dzieci

Kilka miesięcy temu MEN i MSWiA przestały wspierać finansowo działanie Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży. To sprawiło, że psychologowie, którzy dzięki niemu mogli wspierać dzwoniących, pracowali tylko do godziny 20.00. Dzięki finansowemu wsparciu fundacji Kulczyk Fundation Dominiki Kulczyk oraz Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego od stycznia będą jednak pomagać dłużej, do godziny 2.00 w nocy. Wydaje się, że to niewielka różnica, w tym przypadku to jednak zmiana kolosalna, bo każdy taki telefon może uratować życie dziecka lub nastolatka. Jak przyznają psychologowie, dotychczas odbyło się już ponad milion takich telefonicznych rozmów i żadna z nich nie była nieważna.

Każdy numer w milionie połączeń to jest jedno życie, jakaś osoba, jeden problem, jedne emocje i każdej takiej osobie dajemy 100 procent siebie – powiedziała dla „Faktów” TVN Lucyna Kicińska, koordynatorka telefonu z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Z telefonu można korzystać anonimowo i bezpłatnie, dzwoniąc na numer 116 111. Psychologowie z Telefonu Zaufania zauważają, że coraz częściej z takiej pomocy korzystają chłopcy, którzy znajdują w sobie odwagę, by porozmawiać o swoich problemach. Wydłużenie czasu funkcjonowania Telefonu jest tym ważne, że dzieci i nastolatki często dzwonią w nocy, gdy są sami i zaczynają w ciszy rozmyślać o tym, co je trapi. Często znajdują się wtedy na krawędzi, a problemy zaczynają je przerastać.

To jest fajna rzecz, że można zadzwonić anonimowo i po prostu porozmawiać, a wiem, że rozmowa niekiedy w tego typu przypadkach jest bardzo ważna – powiedział w „Faktach po Faktach” Jakub Błaszczykowski.

Telefon Zaufania obchodzi w Polsce obecnie swoje 9. urodziny. Pamiętajmy, że wiele ludzkich dramatów rozgrywa się w ciszy i to, że o nich nie słyszymy, nie znaczy, że nie istnieją. Takie dramaty dotyczą też dzieci. Dzięki Telefonowi mogą uzyskać zrozumienie, wsparcie i poradę w chwilach, które przerosłyby nieraz niejednego dorosłego…

Reklama

Dowiedz się więcej o tym, jak działa Telefon Zaufania!