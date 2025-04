Zastanawiasz się, czy to już? Czy to czas, by zostać matką? A może masz już dziecko? Nawet, jeśli tak, nie oznacza to, że dorosłaś do posiadania potomstwa. Jak to sprawdzić?

Reklama

„Tak” dla dziecka

Decyzja o posiadaniu dziecka zaważa na całym dalszym życiu: przejęcie odpowiedzialności za nowego człowieka, wychowywanie go, uczenie i pokazywanie mu świata, wymagają od rodziców poświęcenia i zaangażowania, a na to nie każdy z nas jest gotowy.

Po czym poznać, że naszedł ten moment? Czy bycie w stałym związku i miłość to główne podstawy do tego, by powiększać rodzinę? Kiedy zdecydować się na dziecko, by mieć pewność, że będziemy miały wystarczająco siły i wsparcia, by je wychować i by wyrosło na człowieka pewnego swojej wartości?

W galerii przedstawiamy kilka takich oznak. Jak wiele zauważacie u siebie i swoich partnerów?

Reklama

Polecamy:

Zobacz noworodka, który waży 6,3 kg!

Kobieta rodziła i jednocześnie... zdawała egzaminy