Od 1 września zacznie obowiązywać bon żłobkowy w wysokości 400 zł. To pieniądze, które mają na celu wesprzeć rodziny w opłacaniu prywatnego żłobka. Jest jedno ale: rodzice będą musieli zrezygnować ze staranie się o miejsce w publicznym żłobku. Pomysł przeforsowano w Warszawie w czerwcu!

W 2017 roku na bon ma być przeznaczone 7 mln zł. Z programu, według szacunków urzędu miasta będzie mogło skorzystać 4,5 tys. dzieci. – Warszawski bon żłobkowy to 400 złotych miesięcznie wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi. Przez dziesięć lat powstało 26 żłobków, wprowadziliśmy nową formułę opiekuna dziennego i zaczęliśmy wykupywać miejsca w niepublicznych żłobkach. Wszystko po to, aby ułatwić rodzicom powrót do pracy. - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. - Wspieramy również rodziny mające starsze dzieci. Warszawa jest pierwszym dużym miastem w Polsce, które całkowicie zlikwidowało opłaty za zajęcia przedszkolne. Od września będzie także bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów podstawówek i gimnazjów – dodaje Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Warszawski bon żłobkowy zasili rodziny pracujące

Wiele rodziców staje przed pytaniem, czy posłać dziecko do żłobka, czy decydować się na porzucenie pracy i zaciskanie pasa - wiele kobiet rezygnuje z pracy zarobkowej na rzecz wychowania dziecka. Budżet domowy wówczas ledwo się dopina. Aleksandra Gajewska z PO powiedziała, że warszawski bon żłobkowy to 400 zł miesięcznie wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, którzy żyją z przeciętnych pensji, a mają do opłacenia kredyt czy wynajem. Rodzice mają prawo zdecydować, czy bon przeznaczą na żłobek, klub malucha czy dziennego opiekuna - wyjaśniła.

Warszawski bon żłobkowy - dla kogo?

Zasady przyznawania bonu żłobkowego:

Bon będzie przyznawany na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzeci rok życia.

Finansowe wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie, a nie są na urlopie wychowawczym.

Spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny, a ich dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do miejskiej placówki.

Bon żłobkowych w innych miastach niż Warszawa?

Póki co inne miasta nie zdecydowały na szybkie uruchomienie podobnego programu. Pisałyśmy jednak o pomyśle "Małopolska niania", który zakłada dopłaty do niani dla dziecka z uwagi na małą liczbę żłobków w regionie.

Warto byłoby zrewolucjonizować politykę rodzinną pod kątem stworzenia warunków do swobodnego decydowania o powrocie na rynek pracy przez kobiety czy decydowaniu się na pozostanie z dzieckiem w domu. Musi się jeszcze sporo zmienić - przede wszystkim traktowanie opieki nad dzieckiem nie jako hobby, a jako pracę.

Szczegóły: www.um.warszawa.pl