Wszystko byłoby inaczej, gdybyśmy porozmawiali na TE tematy, zanim zdecydowaliśmy się na dziecko... - takie słowa mogą wyjść z twoich ust za kilka lat, jeśli nie porozmawiasz ze swoim facetem o tym, jakie macie oczekiwania i wyobrażenia dotyczące wspólnego rodzicielstwa.

A może starajmy się o dziecko?

Wiele par z entuzjazmem podchodzi do planowania rodzicielstwa. Najczęściej składają się na to chwile pełne emocji i oczekiwania, wspólnego szukania akcesoriów, mebelków czy ubranek. Po drodze pojawiają się też konflikty o kolor ścian w pokoju, sposób wychowania czy imię. To małe awantury lub konstruktywne dyskusje - to zależy od was. Ale nie pomińcie kilku kwestii, które są k o n i e c z n e do przedyskutowania, zanim zdecydujecie się na potomka. Poniżej znajdziecie kilka zagadnień, na które powinniście umieć oboje odpowiedzieć.

Aaa dziecko, uwaga, pomocy!

1. Kto umyje, kto będzie usypiał... - Na zakupach szukacie najlepszej wanienki i akcesoriów do kąpieli... Ale czy wiecie jak wygląda higiena dziecka? Na samym początku trudno poradzić sobie samemu, w pojedynkę, bo noworodek jest delikatny, płaczliwy, trzeba zachować ostrożność. Przedyskutujcie współpracę, róbcie jak najwięcej razem.

2. Spanie w jednym łóżku - czy będziecie pozwalać dziecku na spanie z nami w jednym łóżku? Jak długo i jak się z tym czujecie?

3. Szczepionki - przedyskutujcie ten temat. Na jakie szczepienia się decydujecie i w jakiej formie? Co sądzicie o szczepionkach pojedynczych i skojarzonych?

4. Niepełnosprawność - co jeśli podczas USG okaże się, że dziecko ma wadę genetyczną? Co jeśli dowiecie się tego, gdy dziecko przyjdzie na świat?

5. Kwestia aborcji - to temat delikatny, ale nie można go pominąć. Związany ściśle z punktem wyżej - czy macie podobne stanowisko w kwestii usunięcia ciąży?

6. Współżycie po narodzinach dziecka - Jakie są wasze wyobrażenia, oczekiwania?

7. Religia - czy chcecie ochrzcić dziecko, wychować w wierze (np. katolickiej?).

8. Oszczędzanie na edukację - czy, kiedy i ile chcecie odkładać na przyszłość swojego dziecka? (szkoła, studia, wyjazdy zagraniczne np. na stypendium itd.). Pomyślcie też o polisie ubezpieczeniowej.

9. Wychowanie - przedyskutujcie modele wychowawcze, sięgnijcie po kilka poradników, przeczeszcie internet i grupy rodzicielskie. Może jakaś metoda wychowawcza trafi w wasz gust?

10. Ingerencja rodziny - jak sobie wyobrażacie pomoc ze strony babć i na ile chcecie im "pozwolić".

11. Urlopy - warto ustalić, jak chcecie je spędzać. Co z waszymi marzeniami o podróżach? Czy może trzeba będzie je zamienić na weekendy w Bieszczadach? Czy dziecko = rezygnacja ze zwiedzania świata?

12. Czas we dwoje - wylistujcie oczekiwania, jak chcecie celebrować swój związek. Ile dni (godzin?) w tygodniu, miesiącu, chcecie poświęcać tylko swojemu związkowi, podczas których nie będziecie "mamą i tatą".

13. Dyscyplina - dzieci dorastają. Idą do szkoły (prywatnej, publicznej? skonfrontujcie swoje przemyślenia) - jakie macie podejście do dyscypliny, surowości, wymagań względem dziecka. Małe dziecko może wyczuć, na ile może sobie pozwolić.

14. Powrót do pracy - często o tym, czy mama wraca do pracy zależy od niej i od sytuacji materialnej. Czy zdecydowalibyście się na nianię czy żłobek (publiczny czy prywatny)? Sprawdźcie, czy macie podobne odczucia. Które z was chętniej zrezygnowałoby z pracy zarobkowej na rzeczy wychowania dziecka?

Nie unikniesz wpadek i błędów, nie przeczytasz wszystkich poradników, nie dowiesz się wszystkiego o świadomym macierzyństwie, dopóki nie zostaniesz rodzicem i nie przewidzisz, co wydarzy się później... Nie martw się na zapas tym, czy sprawdzicie się w nowej roli i czy stworzycie super zespół. Na wszystko potrzeba czasu!

