Na rewolucję w programie Rodzina 500+ trzeba będzie poczekać. Wiele wskazuje na to, informacja o tym, że rząd planuje rozszerzenie programu m.in. o świadczenie na pierwsze dziecko, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Odniosła się nich minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister dementuje zmiany w 500+

Minister Rafalska zaprzeczyła, jakoby były prowadzone prace nad zmianami w programie.

W moim resorcie nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 plus

- skomentowała doniesienia mediów Elżbieta Rafalska.

Będzie 500+ na pierwsze dziecko? Szykują się zmiany w programie!

Informacje o tym, że szykuje się rewolucja w programie 500+ pojawiły się w mediach za sprawą wywiadu, którego Jarosław Kaczyński udzielił "Gazecie Polskiej". Prezes PiS wspominał o zmianach, które rząd mógłby wprowadzić w życie m.in. rozszerzyć program o świadczenie na pierwsze dziecko.

O planowanych zmianach pisał również "Super Express". Według źródeł tabloidu, pieniądze z programu miałyby trafiać również do rodziców dzieci uczących się do 25. roku życia (obecne świadczenie obejmuje dzieci do 18. roku życia). Zmiany miałby dotyczyć również podwyższenia progu dochodowego z 800 zł do 1050 zł, a także wprowadzenia limitu. Program miałby być przeznaczony dla rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 3 tys. zł.

Doniesienia medialne, dotyczące wydłużenia czasu wypłacania świadczenia wychowawczego 500 plus (do 25 r.ż. dla uczących się) oraz zmiany wysokości progu dochodowego w przyznawaniu tego świadczenia na pierwsze dziecko są nieprawdziwe

- zdementowała minister Rafalska.

Czy za jakiś czas rząd wróci do pomysłu 500+ na pierwsze dziecko? Czas pokaże.

