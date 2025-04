Przy niezwykłym porodzie, który odbył się w Morzu Czerwonym w miejscowości Dahab na półwyspie Synaj w Egipcie, asystowało dwóch mężczyzn. Cała sprawa jest niezwykle tajemnicza.

Poród w morzu

Na kilku zdjęciach wykonanych z balkonu przez Hadię Hosny El Said widzimy dwóch mężczyzn stojących w morzu, z których jeden trzyma noworodka, a drugi – miskę z łożyskiem. Na kolejnych widnieje anonimowa kobieta (media podają, że jest Rosjanką), która wychodzi z wody. Dwa zdjęcia zrobiono już na plaży, gdy cała rodzina gromadzi się wokół dziecka.

Czy ciężarna turystka pływała w morzu i nagle zaczęła rodzić? A może cały poród był specjalnie tak zaplanowany, by odbył się w wodzie? Media spekulują na ten temat. Podobnie jak nie wiadomo do końca, kto w nim uczestniczył.

Przy porodzie asystowało dwóch mężczyzn. Kim są? Na ten temat powstały dwie teorie: jedna głosi, że to ojciec i dziadek dziecka, druga – że ojciec i wynajęty lekarz. Starszy pan, co trzeba przyznać, sprawia wrażenie, że wie, co robi. Cała scena zaś wydaje się niezwykle spokojna, a zarówno dwaj mężczyźni, jak i rodząca kobieta – nad wyraz opanowani.

Odważyłybyście się na taki poród? Myślicie, że jest bezpieczny? Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z porodu w morzu w naszej galerii!

