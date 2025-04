Zanim zaczniemy się cieszyć z planowanych zmian, pomyślmy: komu zostaną odebrane fundusze, by mogły one powędrować do rodzin z jednym dzieckiem? Kto straci na tym pomyśle i jakie kwoty będą potrzebne do „500++”?

Kosztowne zmiany



Jarosław Kaczyński udzielił 4 kwietnia wywiadu „Gazecie Polskiej”, w którym opowiedział o zmianach, które jego partia i rząd mogłyby wprowadzić w życie. Jedną z nich miałoby być rozszerzenie programu 500+ tak, by mógł on obowiązywać także na pierwsze dziecko.

Super Express donosi, że prezes PiS planuje też taką zmianę programu, by pieniądze dostawały również rodziny, w których jest uczące się dziecko do 25. roku życia. Rozważa też 500+ dla seniorów.

Taka wizja z pewnością spodoba się wielu polskim rodzinom, może także być próbą poprawienia wizerunku PiS przed ponownymi wyborami, jednak czy ma sens? Z ekonomicznego punktu widzenia niekoniecznie, o czym przekonuje Bartosz Kocejko w artykule na oko.press.

(…) takie 500++ kosztowałoby dodatkowo ponad 17,4 mld, czyli razem 42 mld, ok. 10 proc. wszystkich rocznych wydatków państwa. Nie wydaje się to racjonalne. Na „rodzinę wydajemy już sporo, dramatycznie brakuje np. na opiekę zdrowotną – czytamy w oko.press.

Jeśli politycy chcieliby przeznaczyć 500+ na każde dziecko i nie braliby pod uwagę kryterium dochodowego rodziny (według jednego z planów Kaczyńskiego i Szydło), całkowity koszt programu – według obliczeń oko.press – wyniósłby 41,5 mld zł rocznie. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty obsługi programu, a te wyniosłyby 397 mln.

Według ekspertów przeznaczanie tak ogromnych kwot dodatkowo dla rodzin sprawi, że pogłębią się problemy seniorów czy osób niepełnosprawnych, którzy już teraz tracą (większość środków z budżetu państwa jest wydawana na politykę prorodzinną). „Tymczasem w samym środku naszego państwa jest ogromna ziejąca dziura: niedofinansowanej opieki zdrowotnej” – zauważa oko.press.

Czy faktycznie doczekamy się rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko? Czas pokaże. Może jednak powinniśmy zapytać, czy warto wprowadzać takie zmiany?...

