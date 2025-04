Tegoroczne wakacje na pewno na długo zapadną wszystkim w pamięć. Możemy zapomnieć o beztroskim podróżowaniu i wypoczynku, a musimy przygotować się na zupełnie nowe zasady i szereg obostrzeń, które umożliwią nam letnie wypady, jednocześnie chroniąc nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

W związku z tym, że granice kraju wciąż pozostają zamknięte, a rząd proponuje dofinansowanie urlopów kwotą 1000 zł dla każdej osoby na umowie o pracę, większość osób spędzi zapewne wakacje na terenie Polski. Bon od rządu będzie bowiem pokrywał tylko krajowe wydatki. A gdzie najlepiej wyjechać na polskie wakacje? Oczywiście w Tatry lub nad Bałtyk. W tym drugim przypadku musimy być jednak gotowi na szereg obostrzeń, które będą obowiązywać na polskich plażach.

Jakie zasady będą obowiązywać na plaży w 2020 roku?

Jak informuje „Fakt”, rząd już pracuje nad obostrzeniami, które latem będą kontrolować wypoczynek nad polskim morzem. Zdaniem wielu osób część z nich może być nie tylko trudna do przestrzegania, ale nawet niebezpieczna dla zdrowia.

Jedną z zasad ma być wprowadzenie limitu osób mogących przebywać na plaży. Mówi on o jednym turyście na 15 metrów kwadratowych. Internauci bulwersują się, że to oznacza nawet wielogodzinne kolejki do wejścia na teren plaży. Wystarczy, że miejsce zapełni się zbyt szybko, a jak wiemy, wypoczynek na piasku nie trwa z reguły 10-15 minut, a czasami wręcz cały dzień.

Chore. Przecież jeśli rano już będzie za dużo osób, to kolejna wejdzie za 5 godzin, jak ktoś łaskawie się znudzi leżeniem - czytamy w sieci

Innym obostrzeniem, które planuje wprowadzić rząd, jest obowiązek noszenia maseczki w trakcie pobytu na plaży. Ten pomysł wywołał ogromne kontrowersje, bo wiele osób słusznie stwierdza, że opalanie się w 25-30 stopniowych upałach z maseczką na twarzy grozi uduszeniem się i na pewno nie jest rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo ludzi.

Na ten moment propozycje nadmorskich obostrzeń są dopiero w trakcie ustalania i najprawdopodobniej dowiemy się o nich więcej, kiedy rozpoczną się wakacje. Wiadomo jednak na pewno, że restrykcyjne zasady będą obowiązywać również w górach czy nad jeziorami.

