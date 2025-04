Od samego początku pandemii koronawirusa naukowcy przypominają, że skutecznym sposobem na walkę z patogenem jest regularne dezynfekowanie przedmiotów i dłoni. Do tego celu należy używać specyfików o min. 70% zawartości alkoholu. W drogeriach nie brakuje specjalnych żeli i płynów antybakteryjnych, ale naukowcy sprawdzili, jakie produkty higienicznie równie skutecznie zwalczają SARS-CoV-2. Wyniki są zaskakujące.

Jak informuje „Journal of Medical Virology”, Zespół z Penn State University przeprowadził testy, w których sprawdził m.in. kilkanaście płynów do płukania ust lub nosa oraz... szampony dla dzieci. Na ich działanie wystawiony podobny w budowie i znany już ludziom koronawirus HCoV-229e.

Testy przeprowadzone przez ekspertów wykazały, że wszystkie wymienione środki skutecznie zmniejszały aktywność wirusa. Każdy z nich w innym stopniu. Najmniej skutecznie, ale wciąż dobrze poradził sobie szampon dla dzieci.

Przy czasie kontaktu z wirusem wynoszącym 1 i 2 minuty 1-procentowy roztwór szamponu dla dzieci był w stanie zniszczyć odpowiednio ponad 99% i ponad 99,9% lub więcej wirusa. Najszybciej wirusa zlikwidował płyn do płukania jamy ustnej. Dezaktywował 99,99% wirusa już po 30 sekundach.

Trzeba brać pod uwagę to, jak niewiele mamy obecnie środków do walki z koronawirusem. Nawet jeśli okaże się, że badane przez nas produkty ograniczają transmisję patogenu zaledwie o 50 proc., to i tak będzie to duży krok naprzód

- podkreśla dr Craig Meyers, autor badania.