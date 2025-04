Zdania lekarzy co do potrzeby noszenia maseczek podczas pandemii koronawirusa są podzielone (zobacz: czy nosić maseczkę ochronną) . Na początku mówiono, że paradoksalnie mogą zwiększyć ryzyko zakażenia koronawirusem, później jednak coraz więcej krajów decydowało się na wprowadzenie obowiązku noszenia ich w przestrzeni publicznej.

W ostatnich tygodniach również WHO i CDC zmieniły swoje stanowiska wobec noszenia maseczek i jak najbardziej zalecają, by zawsze mieć je przy sobie.

Czechy na samym początku epidemii wprowadziły nakaz noszenia maseczek, a teraz już zaczynają myśleć o powrocie do normalności (przeczytaj: Czechy łagodzą restrykcje). W Polsce obowiązek noszenia maseczek będzie obowiązywał dopiero od 16 kwietnia.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 9 kwietnia minister zdrowia, Łukasz Szumowski powiedział:

Chcemy po świętach ruszyć z nową rzeczywistością gospodarczą. W związku z tym od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosów i ust w przestrzeni publicznej - powiedział minister

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe w przestrzeni publicznej

Na stronie gov.pl czytamy:

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Co to oznacza w praktyce? Maseczek zaczyna brakować już nawet w służbie zdrowia. W internecie i aptekach ciężko dostać już nawet te jednorazowe, nie mówiąc już o tych z atestowanym filtrem. Na szczęście według zaleceń rządu można po prostu zakryć usta i nos. Jeżeli nie masz maseczki, wystarczy do tego szalik, chusta lub maseczka domowej roboty.

Czy można używać dalej maseczek uszytych w domu? Jak najbardziej. Z czego uszyć maseczkę ochronną? Polecamy szyć je tak, by zostawić miejsce na filtr. Możesz go zrobić z kawałka fizeliny, np. wyciętego z worka do odkurzacza. Sprawdzą się w tej roli również wkłady do oczyszczaczy powietrza i nawilżone chusteczki.

