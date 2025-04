Już kilka miesięcy temu badania wykazały, że na infekcję SARS-CoV-2 bardziej podatne są osoby z grupą krwi A. Teraz duńscy naukowcy po przepadaniu kilkutysięcznej grupy chorych odkryli, która grupa krwi odpowiada za większą odporność na koronawirusa.

Grupa krwi a koronawirus

Duńscy naukowcy przebadali 7422 osboby, u których zdiagnozowano koronawirusa. Okazuje się, że 38,4% z nich miało grupę krwi 0. Właśnie u tej grupy pacjentów zaobserwowano łagodny przebieg choroby - objawy były delikatniejsze i chorzy rzadziej potrzebowali podłączenia do respiratora.

Ta teza jest jeszcze w fazie badań. Naukowcy apelują więc, by bez względu na grupę krwi dystansować się, nosić maseczkę i przestrzegać innych zasad reżimu sanitarnego - nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, ale też dla bezpieczeństwa innych. Osoby z bezobjawowym i lekkim zakażeniem także mogą zarażać innych.

Badania jednak dały tak oczywiste wyniki, że naukowcy postanowili zbadać, dlaczego ta jedna grupa krwi jest mniej narażona na śmiercionośnego wirusa. Póki co przyczyny takiego stanu rzeczy są nieznane.

Do podobnych wniosków co Duńczycy doszli także lekarze w Chinach. 95% pacjentów w stanie krytycznym w jednym z tamtejszych szpitali miało grupę krwi A lub AB. Pacjenci z grupą krwi 0 rzadziej też mieli trudności z oddychaniem i potrzebowali respiratora.

Lekarze zastrzegają jednak, że większa odporność na zakażenia koronawirusem w żadnym wypadku nie oznacza całkowitej odporności. Osoby z grupą krwi 0 absolutnie nie powinny uważać mniej czy nie stosować się do obostrzeń. Osoby z grupą krwi A nie mają za to powodów do paniki. Ta informacja może jednak pomóc w opracowaniu skutecznego lekarstwa oraz szczepionki na koronawirusa.

Źródło: healthline.com

