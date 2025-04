Od początku pandemii koronawirusa na świecie ludzie szukają sposobu na walkę z drobnoustrojem. Testowane są dziesiątki różnych leków, trwają także intensywne prace nad szczepionką. Są również osoby, które sprawdzają, czy istnieją domowe sposoby na walkę z SARS-CoV-2. I nie chodzi tu tylko o suplementy diety i witaminy.

W ostatnich tygodniach popularna stała się informacja, że koronawirusa może zabijać płyn do płukania jamy ustnej. Rozpoczęły to doniesienia duńskich naukowców, którzy założyli, że istnieje taka możliwość. Teraz te rewelacje komentuje WHO. Czy faktycznie tani produkt z drogerii może zapewnić nam zdrowie?

Czy płyn do płukania jamy ustnej zwalcza koronawirusa?

Naukowcy potwierdzili, że płyn do płukania ust może pomóc. Chemikalia w nim zawarte mogą uszkodzić zewnętrzną warstwę koronawirusa, co może powstrzymać go przed replikacją w gardle i jamie ustnej.

WHO alarmuje jednak, że nie ma na to wystarczających dowodów i badań. Raport przygotowany przez kilku naukowców sugeruje, że płyn może uszkodzić wirusa zanim zainfekuje dalsze komórki. Nie ma jednak pewności, czy to nie był przypadek i płyny zadziałają tak samo za każdym razem.

Zespoły badaczy zamierzają jednak kontynuować badania w tej sprawie i sprawdzić, jakie substancje obecne w płynach do płukania jamy ustnej mogą likwidować infekcję wirusową we wczesnym stadium.

Poza płynami do płukania ust jest wiele innych substancji, które mogą pomóc w zwalczaniu koronawirusa. Naukowcy twierdzą, że chemikalia takie jak chlorheksydyna, chlorek cetylopirydyniowy, nadtlenek wodoru i jodopowidon mogą potencjalnie zapobiegać infekcjom.

Jak leczy się koronawirusa?

Obecnie nie ma dedykowanego leku przeciwko COVID-19. Jednak z badań medyków wynika, że pomocne mogą okazać się już dostępne preparaty, zwłaszcza lek przeciwwirusowy remdesivir i chlorochina7 - lek na malarię, który stosuje się także w chorobach autoimmunologicznych. Zdaniem naukowców substancją pomocną w leczeniu COVID-19 może być również pochodna chlorochiny - hydroksychlorochina.

W przypadku łagodnej formy infekcji, wystarczy zastosowanie znanych leków przeciwwirusowych i zwalczających takie objawy jak suszy kaszel, gorączka, ból gardła i bóle mięśni. Przeciwbólowo lepiej jednak stosować paracetamol niż ibuprofen.

