U ponad 60% osób zarażonych koronawirusem, które zmarły stwierdzono co najmniej 1 dodatkową chorobę, a bagatelizowano jak się okazuje bardzo ważny czynnik charakteru choroby - otyłość.

Nadwaga i otyłość zaostrzają przebieg zakażenia koronawirusem

National Health Service (NHS) z Wielkiej Brytanii opublikował raport analizujący przypadki 194 pacjentów z COVID-19 odpowiadając na pytanie kto umiera na koronawirusa. Okazało się, że 7 na 10 pacjentów (a dokładnie 63%) znajdujących się na OIOM-ie z powodu zakażenia koronawirusem miało nadwagę lub otyłość (oraz jej postać chorobliwą).

Badania wykazały, że:

osoby otyłe są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby oraz śmierć,

otyłość i nadwaga może sprzyjać infekcjom, np. grypie, która w komplikacji z koronawirusem daje małe szanse na przeżycie,

dieta osób otyłych jest uboga w błonnik i witaminy, co dodatkowo jest czynnikiem osłabiającym organizm,

zbyt duża masa ciała utrudnia oddychanie, a duszność i trudność w złapaniu tchu to jeden z objawów zarażenia koronawirusem,

system odpornościowy osób otyłych na co dzień stara się chronić i naprawiać uszkodzone komórki, przez co ma obniżone zasoby obronne przez koronawirusem.

Jak też wykazano, średni wiek pacjentów z najpoważniejszymi objawami koronawirusa to 64 lata, nie 70 czy 80, jak dotychczas mówiono. Aż 37% pacjentów ma mniej niż 60 lat i większość z nich to mężczyźni. Dlaczego jest to niepokojące?

Czy dzieci z nadwagą są w grupie ryzyka?

Opierając się na badaniach Brytyjczyków, 2/3 dorosłych obywateli Wysp znajduje się w grupie ryzyka z powodu nadwagi lub otyłości. Tylko 9%. pacjentów przebywających na Oddziale Intensywnej Terapii w ciężkim stanie miało choroby współistniejące, takie jak choroby serca czy płuc. Współcześnie otyłość nie dotyczy jedynie dorosłych - coraz więcej dzieci ma nadwagę i wyraźnie przekracza normy BMI. Istnieje duże ryzyko, że wiek pacjentów będzie drastycznie spadać.

W Polsce sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie: co drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły, jednak tylko 39% osób dostrzega problem - tak wynika z przekazanego PAP raportu MultiSport Index 2019. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że otyłość wpisze się jako czynnik determinujący ostry przebieg choroby COVID-19.

