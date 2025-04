Od 16 kwietnia zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej jest obowiązkowe. Jest tylko kilka sytuacji, w których możesz zrezygnować z maseczki.

Miejscem, w którym nie musisz zakładać maseczki ochronnej jest np. las. Jeśli jednak wybierasz się na spacer lub jogging po parku, sprawdź, czy zakrywanie nosa i ust jest konieczne? Mandat za brak maseczki może być wysoki.

Czy w parku trzeba zakrywać usta i nos?

Od 20 kwietnia br. dozwolone są rekreacyjne wyjścia z domu, w ramach których możesz pójść do parku czy do lasu. Jeśli wybierasz się na spacer z rodziną, pamiętaj o dystansie 2 metrów (nie dotyczy to jedynie sytuacji, gdy sprawujesz bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną).

Zakrywanie nosa i ust w lesie nie jest konieczne, za to już na parkingu przy lesie - tak. Jeśli chodzi o miejskie miejsca rekreacji takie jak parki, które od dziś są dostępne dla spacerowiczów - w parku musisz zakryć usta i nos. Pamiętaj, że wciąż niedostępne są jednak place zabaw czy stanowiska do biwakowania.

Dzieci w wieku do 4 lat nie muszą mieć maseczki. Zrezygnować z zasłaniania nosa i ust mogą także zrezygnować osoby, które mają problemy z oddychaniem.

Pamiętaj też o tym, by mijając na ścieżce innych spacerowiczów czy biegaczy, zachować odległość. W dalszym ciągu obowiązuje także zakaz gromadzenia się.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy nas także w drodze do parku - pamiętaj o tym niezależnie od tego, czy wybierasz się tam pieszo czy rowerem.

