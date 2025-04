Pandemia koronawirusa zbiera żniwo na całym świecie. W szpitalach brakuje sprzętu medycznego, środków higienicznych i personelu. Lekarze niejednokrotnie muszą podejmować trudne decyzje i wybierać pacjentów, którym należy pomóc w pierwszej kolejności. Pewna kobieta w podeszłym wieku postanowiła im w tym pomóc.

Odważną pacjentką była Suzanne Hoylaerts, 90-latka z Belgii. Kobieta zachorowała na COVID-19. Jej stan był na tyle ciężki, że musiała zostać podłączona do respiratora, który pomagał jej walczyć z dusznościami i postępującą niewydolnością oddechową.

Wkrótce w szpitalu, w którym przebywała Suzanne, zaczęło pojawiać się coraz więcej pacjentów, u których stwierdzono obecność koronawirusa w organizmie. Znaczna część była młodsza od kobiety. Lekarzom zaczęło brakować sprzętu, którym mogli ratować życie zakażonych. Wtedy 90-latka podjęła bardzo dramatyczną, ale też bohaterską decyzję.

Kobieta poprosiła lekarzy, żeby odłączyli ją od respiratora i wykorzystali go w leczeniu innych osób, których stan zdrowia był krytyczny. Gdyby nie ona, ktoś mógłby stracić życie z powodu niedostatecznej ilości aparatury.

O wspaniałej i dzielnej postawie 90-latki poinformowały belgijskie media. Lekarze po usłyszeniu prośby pacjentki usiłowali ją odwieść od jej decyzji. Mimo to wygrał upór kobiety. Aparatura trafiła do innej osoby, zaś po 2 dniach Suzanne zmarła z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej.

A Belgian woman, Suzanne Hoylaerts, aged 90, dies of #Wuhan virus after refusing a respirator, telling her doctors "Save it for the youngest [who need it most], I've already had a beautiful life."

May her gentle soul rest in peace.🙏

