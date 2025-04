W czasie pandemii koronawirusa na pierwszej linii frontu w walce z chorobą są sanitariusze, lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki. Wielu z nich jest przepracowanych i zaczyna głośno mówić o tym, jakie warunki panują w polskiej służbie zdrowia. Niestety wyjawienie prawdy może ich wiele kosztować. Przekonała się o tym pani Marta Kołnacka.

Kobieta jest ratowniczką medyczną z Warszawy. Jeszcze do 24 marca pracowała w jednym ze szpitali, jeżdżąc w karetce pogotowia ratunkowego. Nie bez powodu mówimy w czasie przeszłym. Kołnacka została zwolniona za to, że mediach społecznościowych ujawniła, jak wyglądała kwarantanna w ambulansie. Rozwiązanie umowy nastąpiło listownie, nie dając sanitariuszce szans na wyjaśnienia.

O incydencie ratowniczka poinformowała również na Facebooku, publikując treść listu, który otrzymała od pracodawcy. W gorzkich słowach ujęła to, jak została potraktowana.

Witam, chciałam was poinformować, że dziś odebrałam pismo LISTOWNE, że dnia 24.03 została rozwiązana ze mną umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez pogotowie, jakoś dziwnie nie wiem, czy pamiętacie ale 16.03 publikowałam post dot. kwarantanny. Dziwny zbieg okoliczności? Co o tym myślicie ? Ja się czuje znów potraktowana jak... eh... Bardzo wszystkim dziękuję za miło spędzone prawie 7 lat

Marta Kołnacka podczas jednego z dyżurów musiała odbyć 18-godzinną kwarantannę w ambulansie. Opisała to w obszernym poście na Facebooku, zdradzając szczegóły procedur panujących w polskiej służbie zdrowia.

Wraz z dwoma kolegami ratowniczka była zamknięta w karetce, bo jeden z pacjentów zataił informację, że może być zakażony koronawirusem. Cały zespół z ambulansu musiał czekać na wyniki testu, które potwierdziłyby lub zaprzeczyły, że mężczyzna ma COVID-19. Sanitariusze zostali bez jedzenia i picia, które po kilku godzinach dostarczyli im koledzy ze szpitala.

Jesteśmy traktowani jak BYDŁO. Mamy karetkę, gdzie mamy żyć do 8 rano. Pozostawieni sami sobie. To my codziennie wsiadamy do karetek aby dawać wam poczucie bezpieczeństwa, a w razie potrzeby ratować. PACJENCIE NIE OSZUKUJ. DYREKTORZE TRAKTUJ NAS JAK LUDZI A NIE G**NO

- pisała w mocnych słowach Kołnacka.