Zauważyłaś u siebie objawy koronawirusa takie jak gorączka, kaszel, zmęczenie i zaczynasz się denerwować, że zaraziłaś się koronawirusem?

A może nie chcesz nikogo zarazić, a musisz chodzić do pracy. Czasem zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo i możesz nawet o nim nie wiedzieć. Dlatego cieszymy, że można testy na COVID-19 można zrobić na własną rękę.

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Komercyjne testy opracowane przez gdańską spółkę GeneMe są już dostępne. Koszt wykonania testu to 500 zł.

Jak go zrobić? Wystarczy pobrać (samodzielnie) wymaz z nosa, np. w domu (korzystając z zestawu zamówionego na stronie www.kontrakoronawirus.pl), a następnie oddaje się go w ustalonym telefonicznie punkcie odbioru. Zestaw potrzebny do pobrania wymazu otrzymuje się za pomocą przesyłki kurierskiej.

Badanie wykonywane jest metodą RT‐real time PCR. Wynik jest znany po około 48 godzinach od czasu doręczenia próbki do laboratorium i jest wysyłany drogą elektroniczną.

Decydując się na zakup takiego testu trzeba wiedzieć, że:

nie wykrywa zwalczonej choroby COVID-19,

nie zwalnia z obowiązku nałożonej przez Sanepid kwarantanny.

Cześć dochodu z testów zostanie przekazana na konto fundacji zajmującej się wsparciem osób w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej skutkami pandemii.

Jeszcze szybsze testy na koronawirusa - wynik w 10 minut

Niedawno pisaliśmy o tym jak działają błyskawiczne testy na koronawirusa, opracowane przez firmę Bosch i polską markę Genomtech. W Wielkiej Brytanii już wkrótce będzie można kupić test przypominający ten ciążowy. Wynik będzie znany już po 10 - 15 minutach, testy mają być dostępne w drogeriach.

Do wykonania testu wystarczy kilka kropel krwi pobranych z palca.

Podobne testy opracowała także polska firma BioMaxima, jednak są przeznaczone do użytku profesjonalnego, aby właściwie zinterpretować wynik.

