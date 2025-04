Dodające otuchy doniesienia pojawiły się na łamach czasopisma „Cell” i zostały opracowane przez grono naukowców ze Szwecji, Kanady, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Enzym hrsACE2 może blokować rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie.

Czy jest nowy lek na koronawirusa?

Autorzy opracowania wykazali, że białko powierzchniowe koronawrusa wiąże się z receptorem ACE2 komórek człowieka. To dało im pole do przemyślenia, czy przypadkiem to nie ten sam mechanizm, do którego dochodziło w przypadku pierwszego koronawirusa SARS w 2003 roku.

Okazało się, że genetycznie zmodyfikowane białko ogranicza rozprzestrzenianie się koronawirusa w komórkach (badacze wzięli pod uwagę naczynia krwionośne i nerki) o czynnik od 1000 do 5000.

Jesteśmy przekonani, że dodanie cząsteczek zmodyfikowanego enzymu hrsACE2 sprawia, że koronawirus przyłącza się do nich, a nie do prawdziwych komórek. Odciąga zatem uwagę - powiedział prof. Ali Mirazimi z Laboratorium Medycznego Instytutu Karolińskiego.

Naukowcy mają nadzieję, że lada chwila rozpoczną testy kliniczne w Chinach leku zawierającego wcześniej wspomniany enzym. HrsACE2 może mieć zdolność do zablokowania wnikania koronawirusa do organizmu, a tym samym rozprzestrzeniania się go płucach, nerkach i naczyniach krwionośnych.

Pozytywne wyniki testów mogą znacząco wpłynąć na przebieg leczenia zarażonych SARS-CoV-19 na wczesnym etapie choroby COVID-19. Firma Aperion Biologics pracuje nad lekiem APN01, który zawiera wspomniany enzym i pragnie rozpocząć program testowania go na osobach chorych na COVID-19. Wcześniej był testowany na osobach zmagających się z chorobami płuc.

Lek a szczepionka przeciw koronawirusowi

Naukowcy podkreślają, że to dopiero początek, ale odkrycie jest przełomowe i rozświetla tunel, w którym znajdują się obecnie biotechnolodzy na całym świecie. Dalsze badania pokażą, czy hrsACE2 będzie skuteczny w leczeniu zaawansowanego stadium COVID-19. Czekamy także na szczepionkę przeciwko koronawirusowi, której opracowanie jest w toku.

Leczenie koronawirusa w Polsce

2 kwietnia Minister Zdrowia wprowadził reglamentację leków Arechin i Plaquenil, ponieważ są przydatne w leczeniu COVID-19. Leki te są dostępne w aptekach dla pacjentów, ale wyłącznie na określonych zasadach. Leki będą wydawane pacjentom w ściśle określony sposób: po otrzymaniu recepty pacjent musi skontaktować się telefonicznie z wybraną apteką i zarezerwować lek (przy e-recepcie podając nr PESEL i numer PIN, a przy recepcie papierowej unikalny numer identyfikujący receptę).

Lek Plaquenil nie jest zarejestrowany w Polsce, ale jest sprowadzany w trybie „importu interwencyjnego” - farmaceuta zamówi lek w hurtowni, która dostała lub dostanie zgodę na sprowadzenie go.

