Temat szczepień powraca w Polsce jak bumerang. Trwa nieustanna walka między osobami, które obowiązkowym i dobrowolnym szczepieniom poddają siebie i swoją rodzinę a tymi, które są im całkowicie przeciwne. Nie brakuje opinii, że szczepionki mogą bardziej nam zaszkodzić niż pomóc lub wywołać groźne powikłania.

W czasie pandemii koronawirusa kwestia szczepionek zdaje się być szczególnie ważna. Zdaniem ekspertów odpowiedni specyfik to jedyny sposób na opanowanie zagrożenia i zażegnanie światowego kryzysu. Mimo to, wiele osób przyznało już, że nie zamierza przyjąć szczepionki na Covid-19.

Na temat tego i ogólnego ruchu antyszczepionkowego wypowiedział się w „Rzeczpospolitej” słynny lekarz chorób zakaźnych, prof. Krzysztof Simon. Zdaniem eksperta, bycie przeciwko szczepieniom jest niezwykle niebezpieczne, a osoby, które nie przyjmują tych specyfików powinny płacić za swoje leczenie i leczenie osób, które zarażą.

To jest antyspołeczne, wrogie społeczeństwu postępowanie - niezależnie kto rządzi. Każdy oczywiście może decydować się nie szczepić. Ale musi w związku z tym podjąć ryzyko, że jak zachoruje, sam za siebie płaci za leczenie. Jak zakazi inną osobę, która nie może być szczepiona, bo ma niedobór odporności, ale żyje tylko dlatego, że w środowisku nie ma danej choroby, to niech płaci za nią odszkodowanie. Jeśli ta osoba będzie miała jakiś ciężki uraz, pochorobowy jakiś problem, będzie sparaliżowana, niech płaci za jej opiekę, za pielęgniarkę, za inne wszystkie rzeczy i płaci mu rentę. I wtedy to jest demokratyczne podejście. A to nie jest tak: ja się nie szczepię, zakażę inne osoby, a potem niech się inni obywatele martwią, niech się składają na to wszystko. Na tym polega demokracja, że ponosimy konsekwencje swoich czynów

- mówił ekspert