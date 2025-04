Na szczepionkę na koronawirusa czekają miliony osób na całym świecie. Eksperci jasno mówią, że to jedyna szansa na szybkie wygaszenie pandemii i tym samym powrót do względnie normalnego funkcjonowania społeczeństwa.

Kilka koncernów farmaceutycznych opracowało już skuteczny specyfik i rozpoczyna sprzedaż. Podczas konferencji prasowej 2 grudnia 2020 roku, premier Mateusz Morawiecki przekazał szczegóły dotyczące dostępu do szczepionki w Polsce.

Morawiecki poinformował również, że pierwsze osoby będą mogły przyjąć zastrzyki już w lutym, co jest świetną wiadomością dla tych, którzy czekają na szczepienie. Co chętni będą musieli zrobić, żeby do niego przystąpić?

Premier potwierdził, że szczepionka to nasza szansa na zakończenie epidemii w Polsce i poprawę funkcjonowania nie tylko nas samych, ale też gospodarki i ekonomii kraju.

Wirus ma swoje zasilanie, kiedy przenosi się z człowieka na człowieka. Szczepionka odcina tę możliwość w najlepszy możliwy sposób. Szczepienia to nie tylko powrót do normalności. Patrzmy też na szczepienia, jako mechanizm ochrony miejsc pracy. To nasz mur, nasze zapory przeciwko COVID-19. W ten sposób możemy go ostatecznie pokonać

- podsumował