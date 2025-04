Znaczna większość ekspertów jest zdania, że jedynym sposobem zwalczenia światowej pandemii koronawirusa jest stworzenie skutecznej szczepionki, która zapewni nam odporność na patogen SARS-CoV-2. Koncerny farmaceutyczne prześcigają się w pracach nad odpowiednim specyfikiem, a wiele z nich trafiło już do ostatecznych testów na ludziach i wstępnej rejestracji. Możliwe, że szczepionka będzie dostępna już pod koniec tego roku.

Niestety, zapędy całego świata studzi słynny amerykański immunolog, dr Anthony Fauci, Dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, który jest zdania, że stworzenie szczepionki, która będzie skuteczna, nie wystarczy, żeby opanować szalejącą zarazę.

Immunolog podczas webinarium Uniwersytetu Browna podzielił się z zebranymi swoimi przypuszczeniami. Fauci wyjaśnił, że nawet w przypadku powstania szczepionki nie wolno rezygnować ze stosowania zasad bezpieczeństwa. Zdaniem eksperta są bardzo nikłe szanse, że naukowcy są w stanie stworzyć w kilka miesięcy w stu procentach skuteczny specyfik. Ekspert nie jest jednak w stanie obecnie wskazać, na ile będziemy mogli polegać na szczepionce.

Nie wiemy jeszcze, jaka może to być skuteczność. Nie wiemy, czy będzie to 50, czy 60% Chciałbym, aby było to 75% lub więcej

– mówił dr Fauci