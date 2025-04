Choć wielu osobom wydaje się, że zagrożenie związane z koronawirusem już przeminęło, a pandemia jest bardziej przykrym wspomnieniem niż realnym zagrożeniem, lekarze biją na alarm. W wielu krajach rozpoczęła się druga fala epidemii, wracają obostrzenia sanitarne, a nawet zamknięto niektóre regiony państw. To może oznaczać, że tak naprawdę tylko wydaje się nam, że opanowaliśmy Covid-19, podczas gdy ona zaczyna przybierać na sile.

W programie „WP Newsroom” znany polski specjalista od chorób zakaźnych, prof. Krzysztof Simon potwierdził, że w Polsce może powtórzyć się scenariusz z Lizbony czy Brazylii, gdzie powstają już tzw. „strefy zero”. Części kraju są zamykane z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń Covid-19. Na pytanie prowadzącego program, czy pandemia wymknęła się spod kontroli, profesor bez cienia wątpliwości potwierdził tę tezę.

Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że mamy stan pandemii. To się musi przebić do głów. Warto, aby Europa wsłuchiwała się w to, co mówią fachowcy, a nie amatorzy. Nie wiem, co będzie we wrześniu, co będzie w październiku, ale trzeba się przygotować jak na najgorsze

– przestrzega prof. Simon