Naukowcy z całego świata prześcigają się w badaniach nad szczepionką, która może opanować pandemię koronawirusa i przywrócić nasze życie do normalności. Zespoły medyków z niemal wszystkich krajów co chwila zapowiadają, że są już o krok od odkrycia odpowiedniego specyfiku. Niestety naczelny lekarz Wielkiej Brytanii studzi ich zapały. Jego zdaniem wynalezienie szczepionki nie jest takie proste.

Profesor Chris Whitty, główny lekarz Wielkiej Brytanii podczas oficjalnej konferencji prasowej zdradził, że jego zdaniem nie ma zbyt wielkich szans na wprowadzenie skutecznej szczepionki do końca tego roku.

Według lekarza nowa szczepionka byłaby przełomem i ma nadzieję, że proces jej odnalezienia zostanie przyspieszony tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dopóki to się nie stanie, Whitty potwierdza, że będziemy musieli stosować się do restrykcyjnych obostrzeń jeszcze przez kilka miesięcy.

Do tego momentu (wynalezienia szczepionki przyp. red.) będziemy musieli robić to, co do tej pory. Będzie to najlepsza kombinacja, która zmaksymalizuje przyszłe efekty, ale zajmie dużo czasu i myślę, że musimy być tego świadomi

- mówił profesor podczas konferencji prasowej