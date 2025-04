6 lipca na antenie TVP i TVN-u odbyły się dwie debaty prezydenckie, podczas których Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski odpowiedzieli na ostatnie pytania przed niedzielną drugą turą wyborów. Wśród nich pojawiła się kwestia dotycząca panującej w Polsce epidemii koronawirusa oraz szczepionki, która jest już w fazie ostatnich testów i wkrótce trafi do obiegu. Andrzej Duda przyznał publicznie, że on nie popiera obowiązku szczepienia i sam z nich nie korzysta.

Jego wypowiedź momentalnie wywołała prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Większość osób zgodnie przyznało, że w tak trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, którą uratować może tak naprawdę jedynie skuteczna szczepionka, słowa prezydenta stanowią fatalny przykład dla obywateli. Prezydent postanowił odnieść się do zarzutów i na Twitterze uznał, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu.

STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa

- napisał Duda