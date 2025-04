Na ten moment czekaliśmy od wielu miesięcy. W piątek 25 grudnia ok. godziny 22 do Polski trafiła szczepionka na koronawirusa. Eksperci od tygodni informują, że to najskuteczniejsza forma walki z pandemią COVID-19 panującą na świecie od ponad roku. Kto jako pierwsza osoba w naszym kraju przyjął specyfik?

Pierwsza zaszczepiona na koronawirusa w Polsce

Pierwszą zaszczepioną osobą jest pani Alicja Jakubowska, Naczelna Pielęgniarka CSK MSWiA w Warszawie. Pani Alicja na co dzień przewodzi personelowi szpitala, który ma stały kontakt z pacjentami chorymi na COVID-19. Szczepionkę przyjęła w niedzielę 27 grudnia o godz. 8:30 w Szpitalu Narodowym.

Dyrekcja szpitala mnie wybrała. Szczepiona jako pierwsza jest pielęgniarka, to ukłon w stronę ciężko pracujących pielęgniarek i położnych - mówiła Alicja Jakubowska

💉 Rozpoczęły się pierwsze szczepienia personelu medycznego w ramach #NarodowyProgramSzczepień. #SzczepimySię pic.twitter.com/kCItxN8ArE

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 27, 2020

27 grudnia zaszczepionych zostanie jeszcze część zarządu i personelu szpitala MSWiA. Wszystkie osoby przyjmujące szczepionkę mówiły na wizji, że czują się dobrze, za sam zastrzyk przebiega bezboleśnie.

Szczepionka na koronawirusa w Polsce

Szczepionki podane 27 grudnia pochodzą z dostawy Pfizera. Polska otrzymała na razie 10 tys. dawek. Kto otrzyma specyfik w następnej kolejności? Na stronie gov.pl czytamy:

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) będą przeznaczone dla:

pracowników sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),

pracowników domów pomocy społecznej i pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej,

personelu pomocniczego i administracyjnego w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W etapie I ze szczepień skorzystają:

pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,

osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,

służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie,

nauczyciele.

