2 grudnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ruszają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Polska podpisała umowy z koncernami farmaceutycznymi, które mają dostarczyć nam aż 45 mln dawek specyfiku. To pozwoli podać szczepionkę ponad połowie mieszkańców naszego kraju i tym samym zacząć wygaszanie epidemii.

Szczepionka na koronawirusa dobrowolna i darmowa

Jak poinformował szef rządu, szczepienia będą w Polsce dobrowolne i darmowe. Każdy chętny będzie mógł się zgłosić online, przy pomocy infolinii lub swojego lekarza rodzinnego. Proces podawania specyfiku rozpocząć ma się już na początku lutego.

Rząd nie ukrywa, że liczy na liczne przyjęcie szczepionki przez Polaków, bo znacznie wspomogłoby to walkę z wirusem i umożliwiło szybszy powrót do normalnego życia. Jak podkreślił w czwartek 3 grudnia premier, nikt nie zamierza jednak zmuszać obywateli do zaszczepienia się.

Nikogo nie będziemy zmuszać do szczepień, ale za ich pomocą chcemy osiągnąć jedno - ochronić przed wirusem wszystkich Polaków - zapewnił Mateusz Morawiecki

Twórcy szczepionek na koronawirusa, którymi jest kilka niezależnych od siebie koncernów farmaceutycznych podkreślają, że ich zastrzyki mają ponad 90% skuteczności ochrony przed SARS-CoV-2. To daje optymistyczne prognozy na najbliższe miesiące.

Niestety, przyspieszone prace nad odpowiednim specyfikiem mogą sprawić, że jego „receptura” nie będzie tak dopracowana, jak szczepionki nad którymi pracowano przez lata. Kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem sprawił jednak, że badania trzeba było przyspieszyć.

