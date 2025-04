Eksperci z całego świata dyskutują o tym, czy skuteczna szczepionka na koronawirusa będzie w stanie opanować pandemię. Część krajów informuje, że ich specyfiki wchodzą już w ostatnią falę testów, a Rosja przekonuje, że już ma gotową szczepionkę. Głos w tej sprawie zabrał również twórca Microsoftu, Bill Gates. Jego zdaniem szczepienia to jedyny sposób na to, by uratować nas przed koronawirusem.

Reklama

Bill Gates o szczepionce na koronawirusa

Jak informuje RMF FM, zdaniem Gatesa do 2021 roku, kiedy Agencja ds. Żywności i Lekarstw (FDA) zatwierdzi skuteczną szczepionkę, „zakończy ona pandemię”. Technologiczny geniusz zaznaczył, że wystarczy nawet, by tylko 30-60% populacji przyjęło specyfik, aby spowolnić i ostatecznie zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19.

W opinii Billa Gatesa najszybciej na rynek trafi szczepionka amerykańskiej firmy AstraZeneca, która trafiła już na szybką ścieżkę rejestracji i prawdopodobnie trafi na rynek na koniec tego roku.

Bill Gates przewidywał globalną pandemię

Bill Gates już w 2015 roku przewidywał, że świat nie jest przygotowany na globalną pandemię i należy rozpocząć przygotowania do pojawienia się nowego patogenu. Twórca Microsoftu i jednocześnie jeden z najbogatszych ludzi na świecie przekazał kilka milionów dolarów na walkę z koronawirusem i prace nad skuteczną szczepionką. Zdaniem fanów teorii spiskowych jego starania są podszyte chęcią kontroli obywateli i własnym interesem.

W badaniu przeprowadzonym wśród internautów przez Wirtualną Polskę dowiadujemy się z kolei, że wielu Polaków nie popiera szczepionki na COVID-19 i nie zamierza jej przyjąć. Aż 53% ankietowanych nie weźmie zastrzyku, kiedy ten będzie już dostępny na rynku.

Reklama

Może cię też zainteresować:

Kolejne wesele i... kolejny wysyp zakażeń koronawirusem na Mazowszu. Potwierdzono już 32 przypadki

Łukasz Szumowski o osobach podważających istnienie pandemii: to brak szacunku dla tych, którzy zmarli

Szczepionka na koronawirusa będzie gotowa w ciągu kilku miesięcy? Komisarz UE ds. zdrowia: mamy dobre informacje

Koniec świata już za 40 lat? To nie kolejna przepowiednia, ale... wyliczenia naukowców

Minister Piontkowski o powrocie do szkół: maseczki dla chętnych, zmniejszony kontakt na wf-ie