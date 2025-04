Kwestia szczepionki na koronawirusa od samego początku pandemii zaprząta głowy naukowców, polityków i wszystkich obywateli. Eksperci nie ukrywają, że tylko skuteczny specyfik może w końcu opanować szalejącą chorobę i pozwolić nam na powrót do względnej normalności. I chociaż żadna z testowanych szczepionek nie została jeszcze wprowadzona do obiegu, wszyscy zastanawiają się nad dwiema kwestiami. Czy będzie obowiązkowa i czy będziemy musieli za nią zapłacić?

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w programie „Newsroom WP” odpowiedział na te pytania i wstępnie zadeklarował, że szczepienie na Covid-19 będzie refundowane. Przynajmniej częściowo.

Nie mam pojęcia, jak będę widział portfolio badań, to mogę się wypowiedzieć. Jeżeli mamy dany lek i patrzymy na badania kliniczne, to możemy wtedy powiedzieć, czy jest bezpieczny, czy ma ograniczenia. To jak mówienie o złotym runie, proszę przyjąć do wiadomości, że najpierw się sprawdza dane. Prawdopodobnie szczepionka nie będzie pełnopłatna

- powiedział polityk