Na szczepionkę przeciwko koronawirusowi czeka cały świat. Eksperci są zgodni, że to jedyny sposób, by skutecznie opanować pandemię i wrócić do normalności. Dziesiątki zespołów badawczych na całym świecie pracuje w pocie czoła, by jak najszybciej dostarczyć do dystrybucji skuteczny specyfik. Okazuje się, że dwie firmy są już tuż-tuż.

Szczepionka na koronawirusa trafiła do rejestracji

Obie szczepionki opracowały niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech oraz koncern amerykański Pfizer. Jak donosi agencja prasowa Reuters, w poniedziałek 13 lipca uzyskały one w USA status przyśpieszonej rejestracji, nazywanej przez naukowców „szybką ścieżką”.

BioNTech przedstawił na początku lipca wyniki badań klinicznych na ludziach wykazujących, że jedna z jego dwóch szczepionek oznaczona symbolem BNT162B1 może chronić przed koronawirusem i jest dobrze tolerowana przez pacjentów, którzy ją przyjęli. Druga testowana szczepionka oznaczona została jako BNT162b2.

Jeśli kolejne badania kliniczne potwierdzą skuteczność i bezpieczeństwo specyfików, ruszy przyśpieszony proces zatwierdzenia ich do użycia, czyli tzw. „szybka ścieżka”. Jest ona stosowana w przypadku leków poszukiwanych w trybie pilnym.

Firma przewiduje, że jeśli szczepionka zostanie zatwierdzona przed FDA (Agencja Żywności i Leków), to 100 mln dawek specyfiku zostanie wyprodukowanych jeszcze do końca 2020 r. W 2021 r. przewiduje się wyprodukowanie w sumie 1,2 mld dawek preparatu. To będzie prawdziwy przełom w walce z pandemią.

