Już jest! Na te wiadomości czekaliśmy z zapartym tchem od początku pandemii i w końcu się doczekaliśmy. Na rynek trafiła skuteczne szczepionka na COVID-19, która do Polski ma dotrzeć już na początku lutego. Premier potwierdził, że będzie ona darmowa i dobrowolna, a w pierwszej turze zaszczepić się będzie mogło ponad 20 mln Polaków.

To może sprawić, że już wkrótce uda nam się wygasić pandemię i wrócić do normalnego stylu życia, za którym chyba wszyscy tęsknimy. Okazuje się jednak, że specyfik może być szkodliwy dla kobiet w ciąży.

Szczepionka Pfizera niebezpieczna dla ciężarnych?

Jak informuje o2.pl, firma Pfizer nie zaleca szczepionki kobietom w ciąży, powołując się na „nieznane ryzyko”. Sprawę skomentowała rzeczniczka prasowa koncernu, Jerica Pitts, która uspokaja i przekonuje, że trwają intensywne prace nad tym, by szczepionkę można było podać każdemu.

Koncern prowadzi obecnie wczesne badania - jeszcze nie przeprowadzając prób na ludziach - aby zobaczyć, jak szczepionka działa w ciąży - powiedziała Pitts

Szczepienia kobiet w ciąży są szczególnie ważne, ponieważ znajdują się one w grupie podwyższonego ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19. Badania Center for Disease Control and Prevention udowodniły, że ciąża zwiększa ryzyko śmierci z powodu wirusa i poważnych powikłań po zakończeniu choroby. Zarówno w przypadku matki, jak i płodu.

Dlatego tak istotne jest, by kobiety w ciąży były traktowane priorytetowo w czasie szczepień na koronawirusa i mogły bezpiecznie przyjąć specyfik. To zapewni im bezpieczeństwo i spokój na cały okres ciąży.

