Chcesz lepiej zrozumieć genezę konfliktu w Ukrainie i motywy atakującego Putina? Obejrzyj te filmy. Uporządkujesz wiedzę historyczną, poznasz lepiej mechanizmy kontroli stosowane przez Putina i zrozumiesz realia życia w krajach byłego ZSRR. Mamy też dwie fabularne propozycje, jeśli nie masz przestrzeni na cięższe dokumenty. Wybrałyśmy 6 filmów, które każdy powinien zobaczyć, by mieć szerszy pogląd na obecną sytuację na świecie.

„Ukraina. Walka o Europę”, to film wyprodukowany przez twórcę YouTube'owego kanału Ciekawe Historie. Pigułka wiedzy na temat nowożytnej historii Ukrainy od roku 1990 do teraz. Materiał przedstawiony jest w przystępny (nawet dla historycznego laika) sposób.

Jeśli ciężko ci połapać się w historycznych faktach, to bardzo dobry sposób na uporządkowanie wiedzy. Upadek ZSSR, pomarańczowa rewolucja, próba otrucia Wiktoria Juszczenki... to tylko nieliczne historyczne wydarzenia, które wpływają na obecną sytuację w Ukrainie.

45-minutowy film możesz obejrzeć za darmo na platformie YouTube. Po obejrzeniu tego materiału znacznie lepiej zrozumiesz, co przeszli w ostatnich 30 latach docierających do Polski uchodźcy.

Film zrealizowany przez fundację Aleksieja Nawalnego - znanego rosyjskiego opozycjonisty. To śledczy film dokumentalny o Władimirze Putinie i „największej kradzieży w historii Rosji”, czyli powstawaniu jego rezydencji nad Morzem Czarnym. To nieoficjalnie najdroższa rezydencja świata zajmująca obszar ok. 78 km2, której koszt szacuje się na ok. 5 miliardów złotych. Śledztwo Nawalnego wykazuje, że rezydencja została sfinansowana z budżetu państwa.

Opozycjonista obnaża w filmie mechanizmy władzy stosowane przez reżim Putina. Film (z napisami w języku angielskim) ukazał się na kanale YouTubowym Aleksieja Nawalnego dokładnie dzień po jego aresztowaniu w Rosji. Do tej pory został wyświetlony przez ponad 122 miliony użytkowników.

Dokument w polskim tłumaczeniu (z lektorem) jest co jakiś czas emitowany przez TVP.

„Cienie imperium” to inspirowany książką Tomasza Grzywaczewskiego „Granice marzeń”, film dokumentalny o skomplikowanej historii postsowieckich państw i ich mieszańców. Film przybliża problemy niepodległych dziś krajów powstałych po rozpadzie ZSRR, przedstawiając historię Aleksieja z Górskiego Karabachu, Timura z Ukrainy i Aleksandra z Gruzji.

Czy można żyć w cieniu imperium? To pytanie, które niczym bumerang powraca w każdej z trzech przedstawionych w filmie historii. Choć ich bohaterów dzielą setki kilometrów, narodowość oraz wiek, łączy zbliżone, oparte na strachu doświadczenie, ale też nadzieja na spokojne i lepsze życie. Pomimo, że Związek Sowiecki zniknął z map trzydzieści lat temu, Aleksiej z Górskiego Karabachu, Timur z Ukrainy oraz Aleksander z Gruzji wciąż żyją w niepewności, każdego dnia stawiając czoła tytułowym cieniom „imperium”. Opowieści bohaterów pokazują skomplikowaną historię państw postsowieckich oraz ich mieszkańców, którzy wbrew wielkiej polityce starają się odwrócić swój los i podążać za marzeniami o życiu w pokoju. W swoim pełnometrażowym debiucie dokumentalnym Karol Starnawski kieruje kamerę na ludzi uwikłanych w zapomniane już konflikty graniczne powstałe na skutek rozpadu ZSRR. To też gorzki obraz imperialnych zakusów dzisiejszej Rosji, zmierzającej do całkowitego uzależnienia od siebie sąsiadów, a co za tym idzie, utrzymania dawnej strefy wpływów. - opis dystrybutora.

Cienie imperium można oglądać obecnie na portalu mojeekino.pl. Wirtualny bilet na seans kosztuje 15 zł, a dochód z biletów przeznaczony jest w całości na wsparcie Ukrainy. Pieniądze trafią do fundacji "Come back alive" finansującej działania ukraińskich jednostek wojskowych.

U 311 Czerkasy to film wojenny wyreżyserowany przez Tymora Jaszczenko, ukraińskiego reżysera pracującego i żyjącego w Warszawie. Fabuła filmowa jest oparta na prawdziwych wydarzeniach - rosyjskiej inwazji na Krym w 2014 roku.

Jest rok 2014. Miszko i Lew są kolegami z jednej wsi, którzy służą na trałowcu „Czerkasy” należącym do marynarki wojennej Ukrainy. Stacjonują w porcie krymskiego jeziora Donuzław połączonego z Morzem Czarnym. Kiedy rozpoczyna się inwazja Krymu przez „zielone ludziki”, a prezydent Janukowycz ucieka z kraju, „Czerkasy” wraz z innymi statkami floty ukraińskiej zostaje zablokowany na jeziorze. Kolejne ukraińskie statki poddają się Rosjanom, jedynie załoga trałowca „Czerkasy” stawia opór. Tymczasem Rosjanie przygotowują się do szturmu trałowca. Marynarze muszą podjąć decyzję czy bronić się za wszelką cenę i do końca. Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia ostatniej jednostki na Krymie, która pływała pod ukraińską banderą. - brzmi opis dystrybutora.

Zgodnie z informacjami organizatorów festiwalu „Ukraina Festiwal Filmowy”, planowane są specjalne projekcje filmu w kinach studyjnych w całej Polsce. Zgodnie z prośbą reżysera filmu, dochód z zakupionych biletów jest przeznaczony w 100% na wsparcie Ukrainy. Film można (lub będzie można) obejrzeć w marcu 2022 w różnych kinach w całej Polsce:

Warszawa - Kinoteka,

Warszawa - Kino Luna,

Warszawa - Kino Amondo,

Warszawa - Kino Świt,

Pyrzyce - Kino Pyrzyce,

Sochaczew - Kino Odeon,

Limanowa - Kino Klaps,

Kraków - Kino MIKRO,

Kraków - Kino Paradox,

Bolesławiec - Kino-Teatr Forum,

Toruń - Kino Centrum,

Toruń - Kino Studenckie Niebieski Kocyk,

Augustów - DKF Kinochłon,

Łódź - Kino Charlie,

Łódź - Kino Bodo,

Szczecin - Kino Zamek,

Wrocław - Nowe Horyzonty,

Śrem - Kinoteatr Słonko,

Szamotuły - Kino Halszka,

Koin - Kino Oskard,

Piekary Śląskie - Kino Zacisze,

Olsztyn - Kino Awangarda,

Żłotoryja - Kino Aurum,

Katowice - Kino Kosmos,

Katowice - Kinoteatr Rialto,

Katowice - Kino Światowid,

Racibórz - Kino Bałtyk,

Żywiec - Kino Janosik,

Gliwice - Kino Amok,

Opole - Kino Meduza,

Ciechanów - Kino Łydynia,

Oborniki - Obornicki Ośrodek,

Stargard - Stargardzkie Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach poszczególnych kin studyjnych.

Film dokumentalny rosyjskiego dokumentalisty, który pokazuje, kim dokładnie dla Rosjan jest Władimir Putin. Przedstawione są tu wydarzenia z grudnia 2011 roku, gdy władze spacyfikowały ruch protestacyjny wyrażający sprzeciw wobec sfałszowanych wyborów do Dumy. W filmie podejmowany jest też często temat podziału rosyjskiego społeczeństwa.

Obejrzenie filmu „Putin forever?” może nie być w tym momencie proste. Nie jest on dostępny na popularnych portalach streamingowych. Warto obserwować jednak portal sieci kin studyjnych mojeekino.pl, gdyż w niedługim czasie może powrócić możliwość obejrzenia tego filmu dokumentalnego po zakupie wirtualnego biletu za 15 zł, jednocześnie wspierającego Ukrainę.

To typowo fabularny film, który sprawdzi się, jeśli chcesz oderwać się od poważnej, dokumentalnej tematyki. Film nie nawiązuje do aktualnych wydarzeń, ale dzieje się w Ukrainie, która jest tłem wydarzeń. „Wszystko jest iluminacją” opowiada historię młodego Amerykanina żydowskiego pochodzenia, który postanawia odnaleźć kobietę, która uratowała jego dziadka. Wybiera się on w podróż do Ukrainy, by odkrywać rodzinne tajemnice. Szybko okazuje się jednak, że rodzinna wioska nie istnieje...

Jeśli gościsz uchodźców w swoim domu, ten pozytywny film może okazać się idealną okazją do wspólnego spędzenia czasu podczas seansu. Można oglądać go za pośrednictwem usługi Apple TV+ lub RakutenTV.

