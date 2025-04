W 2017 roku pojawiło się kilka, albo nawet kilkanaście, jasnych punktów i momentów dla feminizmu i kobiet w popkulturze. Na rynku pojawiły się książki dedykowane dziewczynkom o kobiecych bohaterkach, Netflix reklamował swój dokument o sufrażystkach, wyszły też numery magazynów o kobiecości i dorastaniu. 10 takich tytułów znajdziecie w zestawieniu.

Nikt nie ma podstaw by zaprzeczyć, że współcześnie wciąż to chłopcy są przedstawiani jako ci błyskotliwi, mądrzy, znający odpowiedzi na pytania nurtujące medycynę i naukę, a dziewczynki... Wystarczy przejść się po szkołach by dostrzec, że wrzuca się ich do worka pt. „prace domowe i gotowanie”. To nie są niewinne i prozaiczne przykłady. Wiele dziewczynek odnajduje w sobie potencjał, ale z biegiem czasu przestają wierzyć w swoje możliwości.

Książki dla dziewczynek - dlaczego są ważne?

Szczęśliwie dochodzi do wypełniania poważnej luki w polskiej literaturze: znajdujemy coraz więcej pozycji mówiących wprost o seksualności, menstruacji (szok, ale wiele kobiet wciąż to peszy, że są kobietami!), aborcji. W 2017 roku na rynku znalazły się wspaniałe książki hołdujące zasadzie, że pasja, zainteresowania i marzenia nie mają płci, a każda dziewczynka powinna czuć, że może sięgać wyżej i dalej i nie jest gorsza od chłopców. Zerknijcie do zestawienia naszych nadziei, światełek w tunelu - wierzymy, że nadchodzący 2018 rok będzie obfitował w podobne tytuły lub pomoże rozwinąć się tym tytułom, które walczą o pozostanie na rynku.

