Czy to fragment zagranicznego programu przyrodniczego? Piękne krajobrazy, uchwycona chwilowość dnia i nocy, zjawiskowość fauny i flory... w Karkonoszach. Karkonoski Park Narodowy to jeden z nielicznych rejonów w Polsce, który może pochwalić się takimi pejzażami natury. Dlatego też chce go promować: w sieci pojawił się filmik, który zapiera dech w piersiach.

Film trwa zaledwie 4 minuty. Jest balsamem dla umęczonych oczu... Kiedy siedzicie przez monitorem komputera w pracy, w domu,kiedy za oknem dominują odcienie szarości - obejrzyjcie to wideo, które pokazuje piękno polskich gór. Film "Pieśń Wiatru i Mrozu", który wyprodukował Marek Martini, to fantastyczne ujęcia Karkonoszy o każdej porze roku. Autor przez 7 lat robił zdjęcia, by w efekcie wybrać te najbardziej zachwycające. Opłaciło się.

Piękny film o Karkonoszach

Materiał to kompilacja wschodów i zachodów słońca, rozgwieżdżonego nieba, spowitych mgłą gór, pokrytych niekiedy puchatą warstwą śniegu. Autor nie zapomniał o faunie: bliskie ujęcia barwnych ptaków i górskich kwiatów, które najczęściej znamy tylko z fotografii, znalazły się w promocyjnym wideo. Bez efektów specjalnych, bez dodatków, sama natura. I zniewalający efekt. A tak wygląda teraz jesień w Karkonoszach.

