Ciężko właściwie powiedzieć, jaki jest dobry związek. Jedni powiedzą, że to ten, który oparty jest na miłości. Inni, że na wierności, a jeszcze inni odpowiedzą coś zupełnie innego. Jak się okazuje, najlepsze związki to te, w których zakochanych łączy coś więcej. Chodzi o jakąś wspólną pasję, miłość do gotowania, muzyki, gier, podróży, czy wreszcie do wspólnego oglądania seriali. Wiele par ma swoją ulubioną operę mydlaną. Żyją losami bohaterów, rozmawiają o ich perypetiach i nie mogą doczekać się kolejnego odcinka. I tu pojawia się problem zdrady. Bo jak się okazuje, niezależnie od tego, jak bardzo osoby w związkach się kochają, to mimo wszystko dochodzi do zdrad. I to jeszcze jakich...

Klikają, oglądają i zdradzają!

Wyobraź sobie następującą sytuację. Wspólnie oglądanie serial na Netlixie lub innym kanale tupu youtube. Ty kończysz pracę wcześniej. W domu jesteś już o 16, a twój facet będzie pewnie o 20. Serial jest już dostępny w sieci. Co robisz? Serio czekasz? Jeśli tak, to zaliczasz się do mniejszości. Większość kliknie, obejrzy i ZDRADZI! Tylko co potem? Powiedzieć, że nie zachowało się wspólnej tradycji i obejrzało film wcześniej? A może udawać, że filmu wcześniej się nie widziało? Tak! Tę drugą opcję wybiera większość Polek i Polaków. Udają, że nie znają szczegółów odcinka i pod żadnym pozorem nie spoilerują. Wszystko, żeby się nie wydać. Myślisz, że to głupie? A może dziecinne? Jak się okazuje, wcale nie! Dla wielu przyznanie se do wcześniejszego, samotnego obejrzenia serialu oznaczałoby mentalną zdradę i zerwanie zasad.

Zdrada Netflixowa

Zjawisko oszukiwania partnera w kwestii potajemnego oglądania serialu w serwisie Netflix określa się mianem zdrady Netlixowej. Jak wynika z badań serwisu około 58% polskich użytkowników Netflixa odczuwa niepohamowaną chęć odkrycia, co wydarzy się w kolejnym odcinku ulubionego serialu. Ponad 81% z nich nie jest w stanie powstrzymać się przed obejrzeniem filmu. Też tak masz?

