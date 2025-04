Spis treści:

Każdy może udzielić pomocy rodzinom ukraińskim wpłacając dowolną kwotę na konta bankowe organizacji charytatywnych, jednak nie każdy może mieć taką możliwość. Warto pamiętać, że istnieje także wiele innych sposobów wsparcia uchodźców.

Fundacja Ukraina utworzyła ankietę, za pośrednictwem której każdy może zadeklarować swoją możliwość wsparcia dla uchodźców. Formularz przygotowany przez fundację pozwoli lepiej koordynować wszelkie akcje, których celem jest pomoc dla Ukrainy. Wrocław jest jednym z miast, które będą najbardziej oblegane przez ofiary wojny, dlatego wszelkie deklaracje pomocy są nieocenione..

Fundacja wciąż szuka chętnych do wsparcia organizacyjnego, przewozu ludzi czy tłumaczenia tekstów. Szczególnie potrzebne są osoby znające język ukraiński i rosyjski. Każdy może zgłosić się do pomocy dla Ukrainy we Wrocławiu za pośrednictwem formularza: formularz pomocy dla Ukrainy

Jak wrocławscy przedsiębiorcy mogą pomóc Ukraińcom?

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej będzie tworzyć bazę firm, w której znajdą się przedsiębiorcy oferujący pracę migrantom z Ukrainy.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą zaoferować swoją pomoc, proszeni są o kontakt na adres mailowy: araw@araw.pl

Czasoprzestrzeń i Sektor 3

Zbiórki darów we wrocławskiej Czasoprzestrzeni organizuje Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA. Najbardziej potrzebne dary są stale aktualizowane na facebook'owej stronie Centrum Kultury Czasoprzestrzeń.

Fundacja prosi o przekazywanie między innymi żywności z długim terminem przydatności (makaron, ryż, konserwy), środków medycznych, środków czystości i czystych ubrań.

Gdzie? Zajezdnia Dąbie ul Tramwajowa 1-3, Wrocław

Kiedy? Od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-23:00

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

WCRS także prowadzi zbiórki darów dla obywateli Ukrainy. Organizacja prosi o zakup żywności z długim terminem ważności, środków higienicznych (żele pod prysznic, ręczniki papierowe, papier toaletowy, pasty do zębów), bielizna, pieluchy, świece czy apteczki.

Gdzie? Dary dla WCRS można zostawiać we wszystkich wrocławskich szkołach.

Punkt PKP Wrocław – Stacja Dialog

Wolontariat PKP Wrocław organizuje zbiórkę rzeczy, które będą dowożone do punktu medycznego na Ukrainie. Jakie dary przekazywać wolontariuszom z dworca? Ponownie niezbędny jest zakup najpotrzebniejszych środków medycznych. Potrzebne są także śpiwory, koce, środki higieny osobistej, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe i inne przedmioty, które pozwolą na zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb.

Wolontariat PKP Wrocław organizuje zbiórkę rzeczy, które będą dowożone do punktu medycznego na Ukrainie. Lista potrzebnych rzeczy

Kontakt: +48 783 724 513

Gdzie? Główny dworzec PKP Wrocław

Zbiórka materiałów opatrunkowych i higienicznych dla potrzebujących na Ukrainie

Instytut Filologii Słowiańskiej UWr organizuje zbiórkę, której celem jest zapewnienie potrzebującym wsparcia medycznego. Niezbędne są wszelkie rzeczy, które przydadzą się w udzielaniu pomocy medycznej ofiarom wojny.

Kiedy? 1.03-30.03.2022

Gdzie? Instytut Filologii Słowiańskiej UWr, Pocztowa 9, Wrocław

Zbiórka leków dla Ukrainy

Wrocławski Wydział Farmaceutyczny organizuje zbiórkę leków dla Ukrainy. Na liście potrzebnych rzeczy można znaleźć m.in. leki przeciwbólowe, przeciwalergiczne, antybiotyki, mleka modyfikowane, opatrunki i leki na przeziębienie.

Gdzie? Borowska 211, Wrocław

Kiedy? Codzienne w godzinach 9-21

Działania pomocowe – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

WCRS organizuje miejskie działania pomocowe. Najbardziej poszukiwani są wolontariusze, którzy znają rosyjski lub ukraiński. Potrzebni są także prawnicy i przedsiębiorcy, którzy chcieliby zatrudnić migrantów.

Kontakt: wsparcieukrainy@wcrs.pl

Miś dla dzieci z Ukrainy

Zbiórka miśków dla dzieci z Ukrainy. Wolontariusze wręczają dzieciom pluszaki, które wysiadają na dworcu we Wrocławiu.

Punkty zbierania: Rewir Twórczy ul. Swojczycka Klub, ul Kolumba (olimpia port)

Aukcje sztuki dla Ukrainy

Inicjatywa artystów, w którym każdy może zakupić obraz, plakat bądź sesję zdjęciową. Całość dochodu artystów zostaje przekazana do ukraińskich towarzystw charytatywnych, które wspierają migrantów, dzieci i żołnierzy.

Lepienie pierogów na Łaciarskiej 32

W świetlicy na Łaciarskiej 32 sprzedawane są pierogi, z których cały dochód przeznaczony jest na pomoc Ukrainie.

Gdzie? Świetlica Łaciarska 32, Wrocław

Krew dla Ukrainy

Narodowe Centrum Krwi organizuje charytatywną akcję „Krew dla Ukrainy”.

Gdzie? Regionalne Centrum Krwiodawctwa i Krwiolecznictwa, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, Wrocław

Kiedy? Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:30, a w soboty od 7:30 do 12:00

Zbiórka darów dla psów i kotów z Ukrainy

Wrocławski oddział Polskiego Związku Kynologicznego organizuje zbiórkę produktów dla ratowanych psów i kotów z Ukrainy.

Gdzie? Niskie Łąki 7, Wrocław

Kiedy? 5.03-6.03.2022 w godzinach 9:00-17:00

Bezpłatna pomoc psychologiczna Wrocławskiego Centrum Zdrowia

Wrocławskie Centrum Zdrowia, Urząd Miejski Wrocław i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego utworzyły infolinię, na której można uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne. Infolinia obsługiwana jest także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Kontakt: +48 538 579 553

Kiedy? wtorek, czwartek, piątek od 9 do 15 poniedziałek i środa od 13 do 19

Bezpłatna pomoc medyczna LuxMed

Grupa LuxMed również zaangażowała się we wsparcie osób dotkniętych wojną. Ukraińskie rodziny mogą uzyskać bezpłatną pomoc medyczną we wszystkich placówkach LuxMed na terenie Wrocławia Kontakt: (+48) 22 45 87 007 (w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku) – infolinia obsługiwana również w j. ukraińskim lub ua.kontakt@luxmed.pl

Bezpłatne porady ginekologiczne w Centrum Zdrowia „Mama i ja”

Uchodźcy z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych porad ginekologicznych, położniczych i pediatrycznych w Centrum Zdrowia „Mama i ja”.

Kontakt: 71 3067602 w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku

Bezpłatne testy antygenowe COVID-19

Punkt Pobrań ul. Swobodna 60, Wrocław – od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00

Punkt Pobrań ul. Rdestowa 22, Wrocław – od poniedziałku do niedzieli w godz. 07:00 – 19:00

Bezpłatne konsultacje neurochirurgiczne i psychiatryczne

Kierownik wrocławskiej neurochirurgii prof. Paweł Tabakow oferuje bezpłatne konsultacje neurochirurgiczne dla uchodźców wojennych z Ukrainy – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dodatkowo w szpitalu każdy uchodźca może skorzystać z konsultacji psychiatrycznej.

Gdzie? Przychodnia Polimed, plac Powstańców Śląskich 1/116, Wrocław

Kiedy? Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00.

Wymagana rejestracja telefoniczna pod numerem: 0048713671105

Punkt informacyjno- konsultacyjny na ul. Świdnickiej

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego uruchomiło na ul. Świdnickiej punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie można zasięgnąć informacji w sprawie wszelkiej pomocy (materialnej, informacyjnej czy prawnej). Na miejscu czekają wrocławscy radcy prawni, którzy także są włączeni w pomoc dla Ukrainy.

Bezpłatne wsparcie prawne – Nomada Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Nomada udziela bezpłatnie ukraińskim migrantom pomocy prawnej. Ofiary wojny mogą dzięki nim uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich prawnych aspektów sytuacji na Ukrainie (między innymi możliwości przekroczenia granicy).

Kontakt: help@nomada.informacje.pl +48 791 576 459

Wsparcie w sprawach urzędowych – WroMigrant

We WroMigrant można uzyskać informacje o wszelkich sprawach urzędowych związanych z życiem we Wrocławiu (rejestracja pojazdów, prawo jazdy, legalizacja pobytu i pracy czy zameldowanie).

+48 538 579 555 – konsultacje w j. polskim, j. ukraińskim i rosyjskim,

+48 735 969 992 – konsultacje w j. polskim i rosyjskim Instytut Praw Migrantów

Bezpłatne porady prawne i informacyjne dla uchodźców z Ukrainy.

Kontakt: +48 510 011 846 lub zapisy@instytutpm.eu

Gdzie? siedziba Instytutu, Ruska 46A/202 (nr 3 na domofonie)

Prawnicy na pomoc Ukrainie

Prawnicy z Wrocławia również zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Ich listę można znaleźć w powyższym linku.

Lista świetlic dla dzieci ukraińskich uchodźców

Oficjalne punkty wsparcia dla dzieci uchodźców, które oferują opiekę dla dzieci i pomoc psychologa.

Lista świetlic pomocowych dla ukraińskich dzieci:

SP 84, ul. Górnickiego 20,

SP 108, ul. B. Chrobrego 3,

SP 37, przy ul. Sarbinowskiej 10,

Przedszkole nr 55 przy ul. Nowowiejskiej 36,

Przedszkole nr 31 przy ul. Kolbuszowskiej 6,

Przedszkole nr 35 przy ul. Pułaskiego 20a.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci w Odra Centrum

Zajęcia obejmują warsztaty manualne z ceramiki czy druku 3D. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. Mogą w nich uczestniczyć dzieci uchodźców ukraińskich w wieku od 6 do 19 lat.

Obowiązują wcześniejsze zapisy: +48 506 563 259

Gdzie? Odra Centrum, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, Wrocław.

Opieka nad dziećmi – Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice

Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice oferuje bezpłatną pomoc w pilnowaniu dzieci. Wolontariusze będą także uczyć dzieci pisać i tłumaczyć pisma.

Gdzie? Rękodzielnicza 1, Wrocław

Popołudnia w Galileo

Autorska Szkoła Podstawowa Galileo organizuje bezpłatne popołudnia dla dzieci z doświadczeniem uchodźstwa. W ramach pomocy dzieci mogą pograć w planszówki, rysować, grać w karty czy pouczyć się języka polskiego. Szkoła Galileo oferuje także bezpłatną pomoc psychologiczną w języku ukraińskim.

Gdzie? Fabryczna 13, Wrocław

Kiedy? Codziennie w godzinach od 16:00 do 20:00

Obowiązują zapisy za pomocą wiadomości mailowej na adres: wolontariusze@galileo.edu.pl

Bezpłatny wstęp do Kolejkowo dla Ukraińskich uchodźców z dziećmi

Kolejkowo do 31 marca oferuje Ukraińskich uchodźcom z dziećmi bezpłatne wejście do swojej placówki.

Gdzie? Powstańców Śląskich 95/I piętro, Wrocław

Kiedy? do 31 marca 2022

Darmowe treningi piłkarskie dla dzieci z Ukrainy

Akademia Piłkarska „Olympic” oferuje bezpłatne zajęcia piłkarskie dla dzieci z Ukrainy.

Zapisy: +48 537 323 056 adres e-mail: biuro@olympicwroclaw.pl

Zakład optyczny Joanna Trzcinowicz

Bezpłatna pomoc przy:

naprawie okularów,

wyrobienie nowych okularów,

badanie wzroku.

Gdzie? ul. Krynicka 6-8, Wrocław

Kontakt: 71 336 57 11

Zarząd Osiedla Zacisz-Zalesie-Szczytniki

Pomoc w znalezieniu lokum, miejsc pracy oraz organizacji spraw urzędowych.

Gdzie? Chopina 9A, Wrocław

Jeśli masz informacje o ciekawej akcji pomocowej bądź zbiórce charytatywnej dla osób z Ukrainy, poinformuj nas o tym na specjalnej grupie naszego forum: Pomoc dla Ukraińców - ważne telefony, zbiórki, jak pomóc? Wierzymy, że dzięki Waszej pomocy uda nam się stworzyć kompletną listę ośrodków i akcji oferujących pomoc dla Ukrainy we Wrocławiu.

