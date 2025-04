Mobilizacja całego kraju w zakresie niesienia pomocy Ukrainie trwa. Pomoc zaatakowanej przez Rosję Ukrainie to przede wszystkim wszelkiego wsparcie finansowe i humanitarne. Zbiórki, zakupy i tworzenie paczek żywnościowych, wymaga jednak nakładów finansowych. Jeśli twój budżet nie może teraz tego udźwignąć, masz wiele innych opcji pomocy, która nie wymaga nakładów pieniężnych.

Reklama

Spis treści:

Zamiast dzielić się zasobami finansowymi, możesz podzielić się innym cennym zasobem: oddać potrzebującym Ukraińcom swój czas.

Wolontariusze są poszukiwani do pracy na granicy, ale nie tylko. Jeśli mieszkasz w Warszawie, możesz pracować jako wolontariusz w punktach informacyjnych dla uchodźców.

Potrzebni są wolontariusze w całej Polsce. Możesz zgłaszać się na:

Wśród poszukiwanych wolontariuszy, szczególnie istotne są osoby posiadające konkretne umiejętności:

osoby ze znajomością języka ukraińskiego do tłumaczeń,

medycy,

prawnicy,

psycholodzy,

graficy.

Nawet jeśli zawodowo nie zajmujesz się żadnym z tych obszarów, twoje umiejętności mogą okazać się bardzo przydatne. Zgłoś się do punktu wolontariatu, oferując konkretne czynności. Możesz na przykład:

zrobić zakupy,

sortować dary,

dokonać drobnych napraw,

pomóc uchodźcom w znalezieniu odpowiedniego transportu do właściwej im destynacji,

asystować Ukraińcom podczas wizyty w aptece lub u lekarza,

pokazać potrzebującym rządowe strony, które koordynują działania pomocowe.

fot. Adobe Stock, Halfpoint

Obecna sytuacja być może nie skończy się szybko. Po znalezieniu schronienia i wypełnieniu podstawowych potrzeb, uchodźcy będą chcieli znaleźć pracę. Możesz pomóc im w poszukiwaniach tak, jak potrafisz.

Przekazuj informacje o portalach do poszukiwania pracy wykorzystywanych najczęściej w Polsce.

wykorzystywanych najczęściej w Polsce. Zorientuj się, czy twój pracodawca nie udostępni kilku nowych miejsc pracy dla uchodźców.

Jeśli wpadną ci w oko ogłoszenia o pracę, podaj je dalej.

Pytaj zapoznawanych Ukraińców o ich umiejętności i doświadczenie, proś ich o numer telefonu, by odezwać się do nich bezpośrednio, gdy usłyszysz o możliwości zatrudnienia.

Uchodźcy niejednokrotnie zabierają ze sobą w daleką przeprawę do Polski zwierzęta. Niestety na miejscu nie każdy może otrzymać od razu schronienie ze swoim pupilem. Organizacje pomocowe dla zwierząt mają ręce pełne roboty i potrzebują wsparcia.

To zrozumiałe, że nie każdy ma warunki do przyjęcia uchodźców we własnym domu. Zastanów się jednak, czy nie możesz udzielić schronienia tymczasowego zwierzętom i zgłoś się do Fundacji Dobrych Zwierząt, która zrzesza chętnych.

fot. Adobe Stock, Okssi

Jeśli spełniasz warunki do oddawania krwi, możesz zostać krwiodawcą i w ten sposób realnie pomóc Ukrainie. Udaj się do jednego z punktów krwiodawstwa, w których odbywają się zbiórki krwi dla Ukrainy.

Pamiętaj, żeby przed oddaniem krwi zjeść odżywczy posiłek i wypić przynajmniej 0,5 litra wody.

Pokaż, że Ukraińcy są w Polsce mile widziani. Choć niektórzy uchodźcy mówią częściowo po polsku, dla wielu z nich przyjazd do naszego kraju jest dużym szokiem kulturowym.

Zapewnij im komfort psychiczny, ucząc się kilku podstawowych zwrotów w języku ukraińskim.

Atak Rosji na Ukrainę zmienił prawdopodobnie Europę na zawsze. Choć wszyscy liczą na to, że sytuacja na Ukrainie ustabilizuje się w najbliższym czasie, eksperci twierdzą, że są na to nikłe szanse.

Społeczeństwo musi być gotowe na drobne niedogodności i zmiany, które będą zauważalne w Polsce. Być może rynek pracy się zmieni, w przedszkolach i szkołach trzeba będzie powiększyć grupy, a ceny energii i produktów spożywczych mogą wzrosnąć.

Pamiętaj, że nie jest to w żadnym stopniu „wina” uchodźców z Ukrainy. Pokaż im, że są mile widziani w Polsce.

Nawet jeśli osobiście nie możesz włączyć się w zbiórki darów lub wspierać zbiórek finansowych, możesz poinformować o nich innych. Udostępnij np. stworzony przez nas artykuł o możliwych formach pomocy Ukrainie. Znajdziesz tu zweryfikowane linki do zbiórek i organizacji zbierających dary rzeczowe.

To bardzo ważne, by pokazać uchodźcom przybywającym zza wschodniej granicy, że jesteśmy z nimi w tych trudnych chwilach. Małe gesty też mają duże znaczenie. Choć ukraińska flaga na zdjęciu profilowym w portalu społecznościowym nikogo nie nakarmi, podbija morale.

Okazać solidarność z Ukrainą możesz na wiele sposobów, nie tylko zmieniając zdjęcie profilowe. Odezwij się do znajomych Ukraińców, zapewnij ich o wsparciu i ciepłych myślach, które w ich stronę wysyłasz.

Reklama

Czytaj także:

Pomoc Ukrainie. Poradnik dla osób, które chcą pomóc w transporcie uchodźców z granicy w głąb kraju

Jak pomóc Ukrainie? „Potrzebujemy lekarzy z zagranicy. Udostępniajcie wideo z frontu, aby cały świat poznał prawdę”

Pomoc Ukrainie. Co włożyć do paczki żywnościowej? Trwała żywność, która faktycznie zregeneruje organizm uchodźców