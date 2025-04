To wideo trzyma w napięciu i potrafi wycisnąć łzy. Zobacz reakcję Charly, która pierwszy raz usłyszała głos swojej mamy!

Mała Charly nie słyszała od urodzenia

Dla małego dziecka mama jest całym światem, a dla mamy - dziecko największym skarbem. Mała Charly od urodzenia nie słyszała, więc rodzice zadecydowali o zakupie aparatu słuchowego, by dziecko rozwijało się jak rówieśnicy, słysząc głos kochających rodziców. Moment pierwszego „głosowego spotkania” wzrusza do łez.

Na filmie widać, jak twarz dziewczynki rozjaśnia się, a potem usta dziewczynki układają się w charakterystyczną podkówkę. Jest zdezorientowana, zdumiona, nie płacze, choć z jej oczu ciekną łzy, kiedy po raz pierwszy słyszy głos swojej mamy. Na twarzy dziecka widać każdą emocję. To wzruszające, jak otworzył się przed nią świat, nowy rodzaj porozumienia z mamą. To było poruszające przeżycie, zobaczcie same:

Mamę Charly (i tym samym całą szczęśliwą rodzinę) obserwują ponad 34 tys. internautów. Na swoim profilu na Instagramie umieszcza wzruszające wideo i zdjęcia, migawki z życia. Kilka dni później Christy Keane wrzuciła „update” reakcji Charly na dźwięki.

Polecamy obserwować tak pozytywne osoby, mała Charly jest prześliczna.

