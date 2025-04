Takie projekty powinny być realizowane jak najczęściej. Jeśli nadal narzekasz i marzysz tylko o tym, żeby zamieszkać gdziekolwiek indziej niż w Polsce, obejrzyj ten 6-minutowy film. Gwarantujemy, że szybko zmienisz zdanie.

Piękno Karkonoszy zamknięte w 4-minutowym filmie!

Nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, żeby na widok krajobrazów zaniemówić z wrażenia. Film Stanisława i Asi Szewczyk kręcony był przez ponad 4 miesiące. W tym czasie para przejechała ponad 5 tysięcy kilometrów.