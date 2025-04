W związku z epidemią koronawirusa pamiętamy na co dzień o szeregu środków bezpieczeństwa - nie tylko tych najbardziej oczywistych i zalecanych odgórnie przez rządzących, jak noszenie maseczki czy rękawiczek jednorazowych. Wiele z nas dezynfekuje klamki, ekrany dotykowe i klawiatury, a także wyrzuca od razu opakowania po zamawianych przesyłkach, a nawet przemywa kupione owoce i warzywa roztworem ciepłej wody z sodą.

Reklama

Są nawet eksperci, którzy zalecają mycie włosów natychmiast po powrocie do domu, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo przeniesienia na nich wirusa.

Wprawdzie naukowcy ciągle nie mają pełnej wiedzy na temat COVID-19, ale wiadomo z pewnością, że przenosi się on również na przedmiotach. Sprzeczne są natomiast dane na temat tego, ile wirus jest w stanie przetrwać na poszczególnych rodzajach powierzchni - zależnie od źródła i rodzaju tworzywa, jest to od kilku godzin do nawet kilkudziesięciu dni.

Jak najbardziej możliwe jest więc zarażenie się koronawirusem po dotknięciu klamki, a nawet… przyniesienie go do domu na podeszwach butów. Ile z nas pamięta o dezynfekcji obuwia lub chociaż nie wnosi go do mieszkania?

Schemat zakażenia jest w tym przypadku prosty - zdejmujesz buty, a potem odruchowo dotykasz dłońmi twarzy, zanim jeszcze umyjesz ręce.

Jak nie przenieść koronawirusa na obuwiu?

Pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

Zdejmij buty przed wejściem do domu,

zdezynfekuj je płynem do dezynfekcji lub chociaż umyj ciepłą wodą z mydłem,

nie wnoś butów do mieszkania ,

, od razu umyj ręce.

Bierz pod uwagę, że niektórym modelom obuwia może nie posłużyć zbyt częsta dezynfekcja. Zanim zastosujesz środek, który ma w sobie ponad 60% alkoholu, wypróbuj go na niewidocznym fragmencie, aby przekonać się czy np. skóra nie ulegnie odbarwieniu.

Reklama

Czytaj więcej na temat koronawirusa:

Koronawirus - objawy u dorosłych i dzieci

Lekarze potwierdzają - leżenie na brzuchu ratuje chorych na koronawirusa

Funkcjonariusze ukarali mężczyznę, bo był za dobrze ostrzyżony

Jak nosić maseczkę ochronną, by okulary nie parowały?

O tych objawach koronawirusa nikt nie mówi, a pojawiają się u 84% pacjentów

Odkryto 6 nowych koronawirusów - będzie kolejna epidemia?