Wirusa SARS-CoV-2 powszechnie nazywa się koronawirusem, ale trzeba wiedzieć, że koronawirusów, czyli wirusów z charakterystyczną osłonką (przypominającą koronę) jest więcej. Część koronawirusów atakuje tylko zwierzęta, podczas gdy inne przenoszą się na ludzi.

Reklama

Koronawirusy są odpowiedzialne za takie choroby u zwierząt jak epidemiczna biegunka świń PED czy zakaźnie zapalenie otrzewnej kotów. U ludzi poszczególne koronawirusy mogą wywoływać m.in.

bliskowschodni zespół oddechowy MERS (wirus MERS-CoV),

(wirus MERS-CoV), ciężki ostry zespół oddechowy SARS (wirus SARS-CoV),

(wirus SARS-CoV), COVID-19 (wirus SARS-CoV-2).

Ostatnie badania nad koronawirusami, do których próbki były zbierane od maja 2016 do sierpnia 2018, rzucają nowe światło na to, jakie epidemie mogą nas jeszcze czekać.

Nowe koronawirusy odkryte w Mjanmie

Naukowcy odkryli 6 nowych koronawirusów:

3 alfakoronawirusy: CoV-47, CoV-82, CoV-90,

3 betakoronawirusy: CoV-92, CoV-93, CoV-96 - najczęściej występującym był koronawirus CoV-92.

W badanych próbkach stwierdzili także obecność 1 znanego już alfakoronawirusa Cov-35 występującego u nietoperzy żyjących w Wietnamie i Kambodży.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy nowo odkryte koronawirusy mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi na całym świecie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nietoperze są bardzo skutecznymi roznosicielami patogenów, głównie z uwagi na tryb życia, jaki prowadzą, nie można tego wykluczyć.

Badacze zwrócili także uwagę na to, że można wykryć koronawirusy bez konieczności obchodzenia się bezpośrednio z nietoperzami, a jedynie zbierając guano - odchody nietoperzy.

Zrozumienie ekologii i rozpowszechnienia u ich naturalnych gospodarzy może poprawić naszą zdolność wykrywania, zapobiegania i reagowania na potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego. Wreszcie, biorąc pod uwagę podstawowe usługi ekosystemowe świadczone przez nietoperze, wysiłki w zakresie zdrowia publicznego powinny promować środki zapobiegawcze w celu ochrony ludzi przed przenoszeniem chorób, umożliwiając jednocześnie społecznościom ludzkim i nietoperzom współistnienie we wspólnym ekostystemie. - czytamy w artykule opublikowanym w PLOS ONE.

Jak wyglądały badania?

Naukowcy zbadali 759 próbek pobranych od nietoperzy w 3 miejscach w Mjanmie, w ramach projektu badawczego PREDICT. Ich celem jest identyfikacja chorób zakaźnych, które potencjalnie mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi.

Próbki były pobierane zarówno z jamy ustnej nietoperzy, jak i ich odbytnicy, badano także odchody ssaków. Do badań chwytane były zarówno nietoperze gatunków owadożernych, jak i owocożernych, w miejscu ich naturalnego bytowania, tj. w jaskiniach. Po pobraniu próbek ssaki były wypuszczane na wolność w odległości 1 km od miejsca schwytania.

Próbki zostały zbadane w laboratorium w Mjanmie, gdzie uzyskane sekwencje były analizowane i edytowane, a następnie przesyłane do GenBank. Dzięki temu udało się wyróżnić 6 nowych koronawirusów.

Detection of novel coronaviruses in bats in Myanmar, Public Library of Science, [dostęp:] 17.04.2020. Źródło: Marc T. Valitutto i inni,

Reklama

Zobacz więcej informacji na temat pandemii koronawirusa:Amerykanie chcą zbadać, w jakich warunkach badane były nietoperze w WuhanJak długo będziemy nosić maseczki?Brazylijczycy mają lek na COVID-19