Euro 2020 miało się zacząć już za mniej niż 10 dni, ale jak się okazuje - fani piłki nożnej będą musieli poczekać na to ogromne wydarzenie jeszcze dodatkowy rok. Tegoroczne Mistrzostwa Europy zostały odwołane, informuje UEFA.

Koronawirus wcale nie traci na sile, wręcz przeciwnie - chociaż w Chinach epidemia powoli dogasa, a dzieci już nawet wróciły do szkół, w Europie najgorsze dopiero przed nami. W ciągu ostatniego tygodnia 5 osób straciło życie, a już prawie 200 jest zarażonych. Zamknięto szkoły, uczelnie, nie działają normalnie restauracje, puby ani bary. Nieczynne są galerie handlowe.

Sytuacja wygląda co najmniej przerażająco, ale nie ma co się stresować - te środki zostały podjęte nie ze względu na to, że sytuacja jest tragiczna, tylko po to, by taka się nie stała.

Euro 2020 przełożone na następny rok

Miłośnicy tego wielkiego piłkarskiego święta będą musieli jeszcze trochę poczekać. Euro 2020 zostało przełożone na przyszły rok właśnie ze względu na epidemię. Nie ma co się dziwić, w końcu mecze to tysiące osób, wśród których mógłby się znaleźć nosiciel wirusa z Wuhan. Raz się już tak z resztą zdarzyło...

Wśród zakażonych koronawirusem znaleźli się również polscy sportowcy - także ci z reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wszyscy piłkarze Juventusu przechodzą w tym momencie kwarantannę - w tym Wojciech Szczęsny. Koronawirusa podejrzewa u siebie również Sara Boruc, żona Artura Boruca.

Póki co UEFA nie podaje, kiedy dokładnie odbędą się baraże. Zaplanowane były na 26-31 marca. Przyjdzie nam jeszcze jednak na nie poczekać - co najmniej do czasu, aż sytuacja w Europie się nie uspokoi.

