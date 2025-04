Znaczenie wielkanocnej święconki

Co powinno znaleźć się w święconce? Co roku dekorujesz wielkanocny koszyczek i wkładasz do niego te same potrawy. Wędlinę, chleb, kilka pisanek i zakrywasz ażurową serwetką. Zapewne jednak nigdy nie zastanawiasz się nad tym, dlaczego akurat te pokarmy muszą znaleźć się w święconce...

Zwyczaj święcenia pokarmów narodził się już w VIII wieku, niemniej jednak do Polski dotarł dopiero w średniowieczu. Początkowo święcono wszystko to, czym raczono się w czasie świąt. Mieszczanie nie przynosili jadła do kościoła, tylko to ksiądz kolędował po domach i święcił pokarmy.

Z biegiem czasu, zmieniono zwyczaj święcenia pokarmów w domu i przeniesiono go do kościoła.

W przygotowanym przez nas koszyczku powinno znaleźć się przynajmniej 8 pokarmów lub potraw. Oczywiście zawsze możemy dodać do nich czekoladowego zajączka i parę kurczaczków do dekoracji. Święcone pokarmy zapewniają przede wszystkim pomyślność i zdrowie oraz dostatek. Przeczytaj jakie znaczenie przypisuje się poszczególnym składnikom tradycyjnej święconki wielkancnej.

Baranek

Baranek to znak Chrystusa, którego katolicy nazywają zamiennie z " Barankiem Bożym". Figurka wykonana z ciasta, lukru lub chleba odwołuje się do zwycięstwa życia nad śmiercią oraz odkupienia grzeszników, przez śmierć Jezusa na krzyżu w Wielki Piątek.

Jajko

Jajko tak jak baranek jest symbolem triumfu życia nad śmiercią. To również oznaka płodności i odradzającego się życia. Dzielenie się nim umacnia rodzinne więzi. Malowanie jajek wywodzi się z pogańskiego święta Jare, rozpoczynającego wiosnę.

Wędlina

Wędlina w koszyczku ma zapewnić zdrowie, płodność i dostatek całej rodzinie. Święci się przede wszystkim wyroby wieprzowe, czyli kawałek szynki lub kiełbasy. Bardzo dobrze jeśli są to wyroby masarskie w własnego uboju.

Chleb

Chleb wkładamy na znak przemiany jaka dokonała się podczas Wielkiego Czwartku. Wtedy Chrystus przemienił swoje ciało w chleb częstując nim apostołów podczas ostatniej wieczerzy. Symbolizuje pomyślność oraz dobrobyt. Do święcenia wystarczy włożyć małą czerstwą kromeczkę lub posmarowaną masłem.

Ciasto

Ciasto pojawiło się w koszyczkach ze święconką stosunkowo niedawno. Najczęściej wkładamy do koszyka niewielką babeczkę. Bardzo ważne w tradycji jest jednak to, by ciasto przygotować samodzielnie, ponieważ symbolizuje nasze umiejętności i sprzyja ich pogłębianiu. Nie ma większego znaczenia, czy będzie to drożdżowe ciasto, czy lukrowana miniaturka.

Chrzan

Chrzan to przede wszystkim oznaka ludzkiej siły. Jest pikantny w smaku i wyciska z oczu łzy. Najlepiej, gdy jego korzeń jest w kawałku. Kroi się go później na cienkie plasterki i częstuje gości. Chrzan może też być starty i wymieszany z jajkiem i śmietaną.

Sól

Sól to symbol prostoty życia. Głównym jej zadaniem jest dodanie potrawom smaku oraz ochrona przed zepsuciem. Posiada również właściwości oczyszczające. Według pradawnych wierzeń odstraszała zło i siły nieczyste.

Pieprz

Pieprz odwołuje się do symboliki gorzkich ziół. Zazwyczaj święci się go w zmielonej postaci. Można posypać nim jajka, którymi podzielimy się podczas śniadania.

Bazie i bukszpan

Oprócz potraw, bardzo ważne jest również miejsce na bazie oraz bukszpan. Ich zielony kolor odwołuje się do nadziei. Bukszpan to nadzieja chrześcijan na zmartwychwstanie i nieskończoność ich życia. Wierzbowe bazie według pradawnych wierzeń zapewniają nagrodę w Niebie.

Inne pokarmy

Do wielkanocnej święconki możemy także dołączyć: ćwikłę z buraków, masło, ser żółty, albo miód. Nie przypisuje się im już zbyt wymownego znaczenia.