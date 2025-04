Zakochana Europa

W lutym 2010 w Zone Europa będzie można oglądać filmy o miłości i ognistych romansach nie tylko w walentynki. Przed nami filmowy miesiąc wielkich uniesień, emocji i uczuć, oprawionych w niezwykłe ludzkie historie, wyśmienitą grę aktorską, wspaniałą muzykę i nie mniej imponujące zdjęcia.

Reklama

„Zakochany cykl” rozpoczniemy 5 lutego emisją francuskiej komedii romantycznej "Romuald i Juliette". Romuald Blindet, prezes dobrze prosperującej firmy produkującej przetwory mleczne, zdaje się mieć wszystko – sukcesy na polu zawodowym, kochającą żonę, majątek. Sielanka ma jednak swój koniec. Zupełnie niespodziewanie czarnoskóra Juliette, zatrudniona w firmie jako sprzątaczka, mówi mu o sekretnym planie przejęcia biznesu przez dwóch innych dyrektorów. Wiadomość o romansie żony jeszcze bardziej pogrąża szczęśliwego dotąd Romualda. Nic nie dzieje się jednak bez przyczyny – Juliette z dnia na dzień staje się coraz bliższą mu osobą, aż w końcu przyjaźń przeradza się w uczucie. "Romuald i Juliette" to zabawna opowieść o miłości, która na pozór nie ma racji bytu – czy możliwe, aby dwójka osób z różnych środowisk, z różnym wykształceniem i pochodzeniem mogła być razem? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w filmie "Romuald i Juliette".

W kolejny piątek, 12 lutego, zapraszamy do obejrzenia filmu "Cezar i Rozalia" w reżyserii Claude'a Sauteta, mistrza francuskiego kina. Rozalia, piękna i niezależna kobieta po rozwodzie, żyje w szczęśliwym związku z Cezarem, dobrym, acz zaborczym właścicielem firmy handlującej złomem. Ich wspólne życie zakłóca niespodziewane pojawienie się Davida, byłego męża Rozalii. Początkowo sama myśl o powrocie do Davida wzbudza u kobiety niechęć, jednak narastająca zazdrość obecnego partnera zmienia sytuację. Film "Cezar i Rozalia", będący połączeniem komedii i dramatu psychologicznego, to opowieść o toksycznym trójkącie przedstawicieli współczesnego, zamożnego mieszczaństwa. W filmie jedną ze swoich pierwszych ról zagrała Isabelle Huppert.

19 lutego wyemitowana zostanie "Historia z Los Angeles", amerykańska komedia romantyczna ze Steve'em Martinem w roli głównej. Harris Telemacher to szalony prezenter pogody w lokalnej stacji telewizyjnej w Los Angeles. Związek, w którym tkwi zupełnie go nie satysfakcjonuje i skłania do poszukiwania wyjątkowego i magicznego sensu w swoim życiu. Spełnienie odnajduje dopiero w nowo poznanej, pięknej dziennikarce o imieniu Sara. Zdobycie tej inteligentnej i powabnej kobiety nie jest jednak wcale takie proste. W podbiciu jej serca pomaga mu... uliczny billboard, który zdaje się odpowiadać na palące pytania Harrisa. "Historia Los Angeles" to wyraźna celebracja życia i kultury Miasta Aniołów pokazana poprzez doskonałe zdjęcia oraz wyśmienitą grę aktorską Steve'a Martina i Victorii Tennant. W ścieżce dźwiękowej wykorzystano nagrania Enyi.

W ostatni piątek lutego widzowie będą mieli okazję obejrzeć ciepłą komedię romantyczną "Zmień kapelusz". Główną bohaterką filmu jest Isabelle Grossman, atrakcyjna kobieta po trzydziestce, która prowadzi małą księgarnię w Nowym Jorku. Isabelle to samodzielna, inteligentna i sympatyczna dziewczyna, która pomimo satysfakcji w pracy, jak dotąd nie miała szczęścia w miłości. Sytuację postanawia naprawić mieszkająca w starej żydowskiej dzielnicy apodyktyczna, żyjąca wedle tradycyjnych, religijnych zasad babcia bohaterki, która wynajmuje swatkę. Niebawem pojawia się stateczny biznesmen – idealny kandydat według babci dziewczyny. Jednak Isabelle zauroczona jest charyzmatycznym pisarzem i sprawy zaczynają się komplikować…

W niedzielę 7 lutego zapraszamy na ekranizację pierwszej powieści E.M. Forstera "Tam, gdzie nie chadzają anioły". Akcja filmu rozgrywa się na początku XX wieku. Wdowa z angielskich wyższych sfer, Lilia Herriton, przybywa do Włoch w towarzystwie młodej, atrakcyjnej znajomej Caroline Abbott. Lilia szybko zakochuje się w kraju, ale także... w pewnym mężczyźnie. Mimo iż rodzina kobiety nie może zaakceptować Gino, syna włoskiego dentysty, Lilia nie daje za wygraną i uparcie dąży do celu, jakim jest poślubienie przystojnego Włocha. Niestety szczęście nie trwa długo. Młode małżeństwo spodziewa się dziecka, ale poród okaże się początkiem tragicznego ciągu wydarzeń.

Film znakomicie pokazuje dysonanse klasowe i majątkowe, jak również realia i horyzonty myślowe tamtych czasów. Na szczególną uwagę zasługuje gra aktorska, zwłaszcza żeńskiej części obsady - Helen Mirren i Heleny Bonham Carter.

W kolejną niedzielę miesiąca, 14 lutego – w Walentynki, na kanale Zone Europa wyemitowana zostanie komedia romantyczna, będąca prawdziwym hitem połowy lat 90. Bohaterką filmu "Usłane różami" jest Lisa, kobieta po przejściach, która, aby zapomnieć o niełatwej przeszłości, w pełni poświęca się pracy w nowojorskim banku. Pewnego dnia Lisa dowiaduje się o śmierci swojego przybranego ojca. Mimo iż nie darzyła go wielkim uczuciem, opanowuje ją smutek. Właśnie w takim stanie dostrzega ją w oknie spacerujący Lewis, miłośnik kwiatów, mężczyzna, który stracił i żonę, i dziecko. Lewis nie może zapomnieć o tragedii, lecz jednocześnie czuje nieodpartą chęć poznania tajemniczej, smutnej dziewczyny. Nazajutrz w biurze Lisy czeka na nią bukiet wspaniałych kwiatów. Zaintrygowana, postanawia odnaleźć zagadkowego nadawcę.

Ciepła, miłosna opowieść rozgrywająca się w scenerii Nowego Jorku, pokazująca wzloty i upadki, oraz komplikacje gorącego romansu i ogromnego uczucia, to doskonały pomysł na wspólny walentynkowy wieczór. W rolach głównych popularni aktorzy – Christian Slater i Mary Stuart Masterson.

W niedzielę 21 lutego zapraszamy na Sekret, dramat z udziałem Cameron Diaz. Historia rozgrywa się na przełomie lat 60. i 70. w San Francisco. Phoebe, młoda dziewczyna, która właśnie ukończyła szkołę średnią, postanawia rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci ukochanej siostry Faith. Siedem lat wcześniej, Faith, będąca wzorem dla młodszej Phoebe, podczas podróży po Europie w dziwnych okolicznościach popełniła samobójstwo. Pomimo sprzeciwu matki, dziewczyna wyrusza na stary kontynent śladami siostry. Nieustannie poszukując odpowiedzi, Phoebe zmuszana jest stawiać czoło rodzinnej przeszłości, jak również własnej przyszłości. W Europie odnajduje byłego chłopaka swojej siostry, z którym podróżuje do Portugalii, miejsca tragicznych wydarzeń sprzed siedmiu lat. Czy parę połączy coś więcej niż wspólna wyprawa? Czy Phoebe uda się rozwikłać zagadkę śmierci Faith?

Sekret, ekranizacja powieści Niewidzialny cyrk, to niezwykle umiejętne połączenie dramatu psychologicznego i filmu drogi, opowiadające o pokonywaniu rodzinnych traum, odkrywaniu prawdy o sobie i najbliższych. Obraz w pełni oddaje specyfikę miejsca i europejskich krajobrazów.

Cykl Zakochana Europa zakończymy w ostatni dzień lutego melodramatem Sydneya Pollacka "Bobby Deerfield". Tytułowy bohater to kierowca rajdowy. Podczas wyścigu w Paryżu dochodzi do tragicznego wypadku, w którym ginie jeden kierowca, a drugi zostaje ranny. Bobby, chcąc się dowiedzieć prawdziwych przyczyn wypadku, odwiedza w szpitalu kolegę po fachu, gdzie poznaje piękną i tajemniczą Lillian. Między bohaterami momentalnie zaczyna iskrzyć, wybucha namiętny romans i rodzi się uczucie. Nie jest im jednak dane cieszyć się sobą długo - Lillian jest nieuleczalnie chora i zostało jej niewiele życia. Wspaniała gra aktorska Szwajcarki Marthe Keller oraz niezastąpionego Ala Pacino, nominowanego za tę rolę do Złotego Globu.

Dodatkowo, w ramach cyklu Zakochana Europa na kanale wyemitowane zostaną następujące filmy: Rzymska Wiosna Pani Stone, Jezebel, Z dala od zgiełku oraz Olbrzym.

Zapraszamy!

Piątkowa premiera filmowa - Zakochana Europa

1.Romuald et Juliette / Romuald i Juliette emisja: 05.02.2010, godz. 20.00, powt. sobota, 6.02, godz. 16.20, wtorek, 9.02, godz. 9.40; sobota, 13.02, godz. 13.50; niedziela, 14.02, godz. 8.00;

2.Cesar et Rosalie / cesar i rozalia emisja: 12.02.2010, godz. 20.00, powt. poniedziałek, 22.02, godz. 20.00; wtorek, 23.02, godz. 16.20;

3.L.A. Story / historia z los angeles emisja: 19.02.2010, godz.21.40, powt. czwartek, 25.02, godz. 00.05;

4.Crossing Delancey / zmień kapelusz emisja: 26.02.2010, godz.20.00, powt. sobota, 27.02, godz. 16.00;

Niedzielna premiera filmowa - Zakochana Europa

5.WHERE ANGELS FEAR TO TREAD/ TAM, GDZIE NIE CHADZAJĄ ANIOŁY emisja: 07.02.2010, godz.20.00, powt. poniedziałek, 8.02, godz. 18.00; sobota, 13.02, godz. 15.50;

6.Bed of Roses / usłane różami emisja: 14.02.2010, godz. 20.00, powt. poniedziałek, 15.02, godz. 16.20; piątek, 19.02, godz. 20.00; sobota, 20.02, godz. 16.25;

7.Invisible Circus, The / sekret emisja: 21.02.2010, godz. 21.50;

8.Bobby Derfield / bobby derfield emisja: 28.02.2010, godz. 20.00;

Dodatkowe filmy z cyklu Zakochana Europa

9.roman spring of mrs. stone/ rzymska wiosna pani Stone emisja: 06.02.2010, godz. 20.00; powt. niedziela, 14.02, godz. 18.05; poniedziałek, 15.02, godz. 13.10;

10.Jezebel / jezebel emisja 13.02, godz. 20.00; powt. niedziela, 14.02, godz. 16.10; sobota, 27.02, godz.14.05; niedziela, 28.02, godz. 8.00;

11.FAR FROM THE MADDING CROWD / Z DALA OD ZGIEŁKU emisja 17.02, godz. 17.10; powt. czwartek, 18.02, godz. 9.50;

12.Giant / olbrzym emisja 18.02, godz. 20.00, powt. piątek, 19.02, godz. 16.35; niedziela, 28.02, godz. 16.35;

Konkurs walentynkowy w Zone Europa

Do wygrania brylanty oprawione w miłość

W dniach od 8 do 15 lutego na antenie kanału Zone Europa oraz na stronie www.pl.zoneeuropa.tv odbędzie się atrakcyjny konkurs walentynkowy, w którym wszyscy zainteresowani będą mieli szansę wygrać jeden z 10 zestawów złotej biżuterii z brylantami.

Konkurs dotyczy filmu „Usłane różami” z Christianem Slaterem i Mary Stuart Masterson w rolach głównych. Zostanie on wyemitowany na kanale 14 lutego o godz. 20.00.



Reklama

źródło: Zone Europa