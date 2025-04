Modna ulica? Obiektyw Moniki Motor dojrzy każdy detal. Zobaczcie relację z wystawy!

Reklama

Paryż, Londyn, Mediolan, Nowy Jork - modna ulica, to ich wizytówka. Dwa razy do roku, na ulicach tych wielkich miast robi się jeszcze bardziej ekscentrycznie i kolorowo. Stolice mody podczas swojego najważniejszego święta zamieniają się w wielki wybieg. Na ulicach wokół miejsc gdzie odbywają się pokazy, panuje ekscytująca atmosfera, tłok i zgiełk. Zjeżdżają się wielkie gwiazdy, celebryci, widzowie, blogerzy i fotografowie z całego świata. Nie tylko modelki na wybiegach, ale i goście przybywający na pokazy prezentują na sobie kolekcje wielkich projektantów. Podglądając ich na ulicy, można zobaczyć "na żywo”, co w sezonie będzie modne.

Na wystawie Moniki Motor zostało zaprezentowanych 13 zdjęć wielkoformatowych. Wernisaż wystawy zat. MIASTO MODA MOCodbył się 27.11.15 o godz 19.00 w galerii radna 6/8.

Zobaczcie galerię>>

Monika Motor jest polską fotografką, pracującą w Warszawie, Paryżu i Mediolanie. W poszukiwaniu piękna i prawdziwych emocji, stara się uchwycić kadry z codziennego życia na ulicach wielkich miast. Można ją także spotkać w najlepszych studiach fotograficznych, w których tworzy sesje modowe i kampanie dla takich klientów, jak Moet Hennessy, Astor, Rimmel, Cleanic czy Nike. Jej zdjęcia ukazują się w międzynarodowych edycjach Harper’s Bazaar. Z miłości do podróży i mody, jej nową pasją stało się fotografowanie oryginalnego stylu gości światowych tygodni mody.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych