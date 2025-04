Najbardziej przebojowy prezent na święta! Tabb&Sound’n’Grace "ATOM"- edycja limitowana już od 20 listopada w sklepach!

Reklama

Tabb&Sound’n’Grace przygotowali specjalny dwupłytowy album, zawierający dodatkowo, poza wymienionymi hitami i piosenką promującą film "Listy do M2", także drugi krążek ze świątecznymi nagraniami. Płyta zawiera tradycyjne kolędy, ale także świeckie piosenki o charakterze świątecznym. Promuje ją singiel pt. "Święta będą cały rok".

fot. materiały prasowe

Muzyka z przesłaniem

"ATOM" jest to płyta dla ludzi pozytywnych od ludzi pozytywnych. Nie opowiada o chodzących ideałach: bohaterowie popełniają błędy, jednak nie poddają się, wyciągają lekcje, a porażki przekuwają w zwycięstwa, szczególnie to najważniejsze - nad samym sobą. Ten album ma być zastrzykiem dobrej energii, przypomnieniem, że warto być wdzięcznym, warto określić w życiu właściwe priorytety, warto mu zaufać. Mówi o mocy jaką nosimy w sobie jako wspólnota - co jest nawiązaniem do idei chóru, ale też o indywidualnej mocy drzemiącej w każdym z nas. To tak jakby ktoś pukał do ciebie z przesłaniem: Hej, masz TO w sobie i TO czeka na odkrycie. To może być miłość, pasja, wiara, siła, nadzieja - co wybierzesz. Jeśli miałabym wybrać tylko jedną z dziesiątek fraz jakie tworzą debiut Tabb / S&G, to byłoby to: tak samo ważny dąb jak łupina, wokół nikogo się nie kręci świat, jedyne co dziś masz to ta chwila, bądź jak ptak – pisze Patrycja Kosiarkiewicz, autorka tekstów na płytę "ATOM".

Na podstawie materiałów prasowych

Reklama

Więcej:

Czy znasz się na literaturze?

To ucieszy fanów Bridget Jones

Nowa piosenka Adele bije rekordy