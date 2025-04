Reklama

Laureat Nagród dla Najlepszego Reżysera (Bohdan Sláma) i Najlepszej Aktorki (Anna Geislerová) na MFF w San Sebastian. Głęboko poruszający, gorzki, momentami absurdalny, znakomicie wyreżyserowany i zagrany film. "Szczęście" jest drugim kinowym obrazem obsypanego nagrodami Bohdana Slamy, którego "Dzikie pszczoły" były czeskim kandydatem do Oscara w 2002 roku. Przejmujące i pozostawiające głęboki ślad "Szczęście" to zabawny, czuły i bardzo ludzki dramat o uczuciach i życiu, które tocząc się w cieniu tragedii, wymyka się spod kontroli i otwiera na nadzieję.

Krótko o filmieMonika, Tonik i Dasza wychowywali się razem w blokowisku znajdującym się na peryferiach małego przemysłowego miasta. Dorośli i muszą się zmierzyć z uczuciami i pragnieniami, z samotnością i klęską.

Chłopak Moniki próbuje dorobić się w Ameryce, gdy tymczasem ona pełna nadziei czeka aż pewnego dnia do niego dołączy. Tonik wyrwał się spod nieznośnej kurateli konserwatywnej rodziny i zamieszkuje u ekscentrycznej ciotki - wspólnie walczą o ocalenie upadającego gospodarstwa i uchronienie go przed skutkami sąsiedztwa z fabryką. Dasza wychowuje samotnie dwójkę małych dzieci i ma romans z niedojrzałym, żonatym mężczyzną.

Zniechęcona, znajdująca się na granicy rozpaczy i obłędu kobieta odreagowuje depresję na najbliższych. Chociaż nikt z przyjaciół nie przyzna się do tego, każdy z nich mocno czegoś pragnie. Te niewypowiedziane tęsknoty połączą ich niespodziewanie w trudnym, złożonym i pełnym napięcia związku.

Stan Daszy pogarsza się tak bardzo, że musi ona zostać poddana przymusowemu leczeniu. Bojąc się o dalszy los dzieci Monika postanawia się nimi zaopiekować. Gdy Tonik ochoczo oferuje jej wsparcie i gościnę w swoim domu, kobieta odkrywa, że przyjaciel z dzieciństwa jest w niej zakochany. Dla Tonika to początek czegoś nowego, szansa, na którą długo czekał. Ale niezależnie od tego, co sam mówi, zabawa w szczęśliwą rodzinę jest tylko zabawą. Monika natomiast cały czas myśli o podróży do Ziemi Obiecanej, dzieci są jedynie "wynajęte", a życie na farmie oznacza nieustanne troski i kłopoty.

"Szczęście" jest filmem o poszukiwaniu miłości, o tajemniczych, niezwykłych zmianach, jakie ona w nas powoduje. Skłania nas do walki o życie, o życie dla nas samych i dla naszych bliskich" - powiedział reżyser.

"Na długo przed tym, zanim napisałem scenariusz, było dla mnie zupełnie jasne, kto zagra główne role. Dla mnie ten film jest wyjątkowo osobisty; to samo dotyczy aktorów, którzy wcielili się w pierwszoplanowe postacie. Chcieliśmy zrobić film o tym, co stanowi najgłębszą, najprawdziwszą treść naszego życia. Aktorzy interesują mnie jako żywi ludzie, którzy współgrają ze swoimi bohaterami, odbijają ich losy. To zasadnicza kwestia dla odbioru filmu. Nie jest możliwe sportretowanie wnętrza człowieka inaczej, niż poprzez połączenie się z nim" - stwierdził Bohdan Sláma.

Osbadzenie fabuły

Akcja filmu toczy się w północnych Czechach, w regionie, którego znakami rozpoznawczymi są fabryki, betonowe wiadukty i kilometry elektrycznych kabli. Współczesna pustynia, jeden z przerażających skutków postępu cywilizacyjnego – ziemia zniszczona przez górnictwo i kwaśne deszcze. To jednak zarazem miejsce, w którym żyją ludzie, miejsce ich codziennych zmagań i trudów, których nawet nie dostrzegają...

Reżyser

Bohdan Sláma urodził się w czeskiej Opavie w 1967 roku. Po uzyskaniu dyplomu na Czeskim Uniwersytecie Technicznym podjął studia na wydziale filmowym FAMU w Pradze. Jego akademicka etiuda "Garden of Paradise" zdobyła wiele nagród na międzynarodowych festiwalach, a debiutancki film pełnometrażowy Dzikie pszczoły otrzymał Tiger Award w Rotterdamie, a także SKYY Award w San Francisco i był czeskim kandydatem do Oscara w 2002 roku. W 1994 r. nakręcił "Zahradka raje" ("Garden of Paradise"), dwa lata później film "Akaty bile" ("White Acacia") a w 2001 r. - "Dzikie pszczoły".

W rolach głównych

Pavel Liška jako Toník

Tatiana Vilhelmová jako Monika

Anna Geislerová jako Dasza

"Szczęście", Reżyseria: Bohdan Sláma, Produkcja: Czechy 2005, Dystrybucja w Polsce: Kino Świat, Premiera w Polsce: 1 czerwca 2007, Czas trwania: 100 min

