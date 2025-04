W sobotę 16 grudnia w kawiarni Chłodna 25 odbędzie się spotkanie z Agatą „Endo” Nowicką, rysowniczką, autorką ilustracji do wielu popularnych magazynów, a teraz także autorką albumu „Projekt: człowiek”, który właśnie się ukazał. Odbywające się z okazji jego premiery spotkanie z Endo poprowadzi Paulina Reiter z „Wysokich Obcasów”, gdzie fragmenty komiksu były drukowane.

Album „Projekt: człowiek” to autobiograficzna opowieść o 9 miesiącach z życia Agaty „Endo” Nowickiej. Miesiącach bardzo ważnych, jeśli nie najważniejszych - czasie, kiedy popularna rysowniczka i ilustratorka była w ciąży.

To z jednej strony opowieść bardzo osobista z drugiej uniwersalna. Endo potrafi bowiem swoje doświadczenia i obserwacje dotyczące tego wyjątkowego stanu pokazać z dystansem i poczuciem humoru, pozwalając odnaleźć się w nich niejednej kobiecie.

Fragmenty „Projektu: człowiek” publikowane były w magazynie „Wysokie Obcasy”. W albumie znajdują się jednak w zremasterowanej wersji, poprawione i wplecione w rytm chronologicznie rozwijającej się historii.

Agata „Endo” Nowicka – rocznik 76., rysowniczka, ilustratorka, autorka komiksów. Jej popularność zaczęła się od słynnego bloga (http://komix.blog.pl). Jednak w przeciwieństwie do dziesiątek tysięcy polskich blogowiczów Endo zamiast słowami opisuje wydarzenia ze swojego życia przy pomocy rysunków. Rysunków wykonanych prostym graficznym programem paint brush. Jej jednokadrowe komiksy są zamkniętymi opowieściami pełnymi emocji, autoironicznego humoru i wyjątkowo trafnych obyczajowych obserwacji. Choć głównym tematem Endo jest ona sama, to dzięki medium, jakim jest komiks, wszystko to jest jednocześnie osobiste i uniwersalne. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że to historie o wielu innych dziewczynach z wielkiego miasta. Ta uniwersalność znalazła odzwierciedlenie w liczbie odwiedzin i komentarzy na jej blogu. Sprawiła także, że jej rysunki zaczęły pojawiać się w wysokonakładowych magazynach. Prace Endo można było zobaczyć m.in. w pismach „Aktivist”, „Cafe”, „Elle”, „Metropol”, „Ha!art”, „Lampa”, „Wysokie Obcasy”, a także na ścianach galerii i Teatru Rozmaitości oraz w reklamach.

Data spotkania: najbliższa sobota, 16 grudnia 2006

Początek spotkania - 11.30.

Miejsce - Chłodna 25 na Chłodnej 25

Będzie można w niezobowiązującej i familijnej atmosferze porozmawiać z autorką, dostać autograf (wykonany ręcznie, bez użycia komputera! ;-)), a także kupić album „Projekt: człowiek”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, mamy z dziećmi szczególnie!