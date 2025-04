Piosenka na Euro 2016 Davida Guetty od maja podbija listy przebojów! To jedna z najgorętszych premier maja 2016 roku, a nie wszyscy wiedzą, że niebawem będzie wybrzmiewać z głośników i telewizorów non stop.

Hymn na Mistrzostwa Europy 2016 pojawił się miesiąc przed pierwszym gwizdkiem, który wybrzmi na boisku we Francji. Utwór brzmi "This One's For You" i jest szalenie energetyczny! Piłkarski hit ukazał się w w piątek, 13 maja 2016. Ale wersja dedykowana Polakom miesiąc później.

David Guetta feat. Zara Larsson - This One's For You POLAND

Co ciekawe, to pierwszy utwór, który został skomponowany we współpracy z milionem kibiców na całym świecie. W hymnie na Euro 2016 pojawiła się Zara Larsson, która wokalnie trzyma ten kawałek na bardzo wysokim poziomie.

Posłuchaj kawałka David Guetta feat. Zara Larsson - This One's For You Poland!

