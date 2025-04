Piątek trzynastego

I w końcu nadszedł dzień, który wielu z nas wolałoby przespać. Bo nawet wstanie prawą nogą może przynieść dziś pecha. I na pewno przyniesie, jeśli w to uwierzysz.



Geneza trzynastego

Podobno strach przed trzynastką wywodzi się już ze starożytnej Babilonii. Według Babilończyków ład i porządek świata opierał się na liczbie dwanaście. 12 miesięcy w roku, 12 godzin dnia i nocy oraz 12 znaków zodiaku stanowiło harmonię. Pojawienie się trzynastki wszystko niszczyło. Liczba ta oznaczała chaos. Burzyła równowagę wszechświata. Również starożytni Egipcjanie odczuwali strach przed tą liczbą. Na trzynastostopniowej drabinie wiodącej do wieczności, trzynasty szczebel symbolizował bowiem śmierć. Zła sława trzynastki dotarła także do starożytnego Rzymu, ponieważ to właśnie w idy marcowe („id” w kalendarzu rzymskim oznaczało trzynasty dzień miesiąca) zasztyletowano jednego z największych rzymskich wodzów, Juliusza Cezara. Przypadek?

Rozpropagowanie złych mocy drzemiących w trzynastce w dużej mierze zawdzięczamy rozwojowi chrześcijaństwa. Można powiedzieć, że trzynastkę obarczono winą za wszystkie nieszczęścia, jakie spotkały Chrześcijan. Zaczęło się od pechowej, ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa, w której uczestniczyło w sumie trzynaście osób, w tym znany wszem i wobec zdrajca w osobie Judasza. Na domiar złego Chrystusa ukrzyżowano w piątek. Czyżby właśnie wtedy trzynastka połączyła się z piątkiem i stworzyła zabójczy, zwiastujący apokalipsę duet? Z piątkiem trzynastego wiążą się niezbyt chlubne dla Chrześcijan daty, jak wymordowanie templariuszy (nastąpiło to w piątek 13 października 1307 roku) i to przy współudziale ówczesnego papieża Klemensa V. To iście piekielna liczba, wiązana z samym szatanem. Nie bez powodu trzynasty rozdział apokalipsy dotyczy Antychrysta i Bestii. Według wierzeń szatan był trzynastym uczestnikiem sabatów, w których poza nim brało udział dwanaście czarownic. Trzynastka nie przyniosła też szczęścia naszemu papieżowi. To właśnie 13 maja 1981 roku miał miejsce zamach na Jana Pawła II. Dobrze, że nie w piątek, bo pewnie skończyłoby się to tragicznie. Suma cyfr daty jego śmierci, suma cyfr godziny jego śmierci, a także suma cyfr jego wieku, gdy zmarł wynosi trzynaście.

Fobia trzynastki

Cała ta fobia przed trzynastką wydaje się jednak niedorzeczna. W końcu Karol Wojtyła został wybrany na papieża w wieku 58 lat (5+8=13), a gdyby nie to, kto wie, czy równie skutecznie wspomagałby Polskę w walce z komunistycznym ustrojem. W Starym Testamencie trzynastka figuruje jako liczba zbawienia. Do dziś przynosi ona szczęście połoudniowoamerykańskim Indianom oraz Chińczykom. Trzynastka nie przeszkodziła Czerwonym Gitarom w stworzeniu wielkiego hitu. Jak śpiewali, trzynastego piękniejszy jest w końcu świat. A mimo to ludzie wariują na samą myśl o tej liczbie, nie wspominając już o piątku 13-stego. Marynarze boją się wypływać na morze trzynastego dnia miesiąca, w niektórych hotelach brakuje pokoi oznaczonych numerem trzynaście. A sam piątek trzynastego stał się punktem wyjściowym horroru o tym samym tytule. To tego dnia Jason rozpoczyna krwawą jatkę nad jeziorem Crystal Lake...

Czego nie robi się trzynastego

Tego dnia podobno nie należy zaczynać nowych spraw, kichać czy kąpać się. Najlepiej siedzieć w domu i nie wstawać z łóżka. Nie warto jednak poddawać się tym zabobonom, ponieważ wierząc w nie, nieświadomie prowokujemy pojawienie się tego wyczekiwanego pecha. Cztery ściany nie zawsze zapewnią bezpieczeństwo. Bo nawet w drewnianym kościele na głowę może spaść cegła.